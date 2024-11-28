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  4. Овчаренко проиграл экс-23-й ракетке мира на турнире в Португалии
ATP
28 ноября 2024, 20:10 |
71
0

Овчаренко проиграл экс-23-й ракетке мира на турнире в Португалии

Александр уступил Дамиру Джумхуру во 2-м раунде челленджера в Мае

28 ноября 2024, 20:10 |
71
0
Овчаренко проиграл экс-23-й ракетке мира на турнире в Португалии
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 332) не сумел выйти в четвертьфинал челленджера в Мае, Португалия.

Во 2-м раунде украинец в двух сетах проиграл экс-23-й ракетке мира Дамиру Джумхуру (Босния и Герцеговина, ATP 106) за 1 час и 13 минут.

АТР челленджер Мая. Грунт в помещении. 1/8 финала

Александр Овчаренко (Украина) [Q] – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) [3] – 0:6, 5:7

Это была первая встреча соперников. Джумхур в четвертьфинале соревнований сыграет либо против Альберта Рамоса, либо против Даниэля Ринкона.

Овчаренко в Мае стартовал из квалификации, где одолел Томаса Курраса Абосало и Тиаго Перейру. На старте основной сетки он переиграл Райана Нибойера.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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