Овчаренко проиграл экс-23-й ракетке мира на турнире в Португалии
Александр уступил Дамиру Джумхуру во 2-м раунде челленджера в Мае
Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 332) не сумел выйти в четвертьфинал челленджера в Мае, Португалия.
Во 2-м раунде украинец в двух сетах проиграл экс-23-й ракетке мира Дамиру Джумхуру (Босния и Герцеговина, ATP 106) за 1 час и 13 минут.
АТР челленджер Мая. Грунт в помещении. 1/8 финала
Александр Овчаренко (Украина) [Q] – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) [3] – 0:6, 5:7
Это была первая встреча соперников. Джумхур в четвертьфинале соревнований сыграет либо против Альберта Рамоса, либо против Даниэля Ринкона.
Овчаренко в Мае стартовал из квалификации, где одолел Томаса Курраса Абосало и Тиаго Перейру. На старте основной сетки он переиграл Райана Нибойера.
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