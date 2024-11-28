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Сборная УКРАИНЫ
28 ноября 2024, 16:32 | Обновлено 28 ноября 2024, 16:45
1070
4

Обновленный рейтинг ФИФА: Украина занимает 25-е место

Подопечные Сергея Реброва остались на том же месте, что и перед матчами ноября

28 ноября 2024, 16:32 | Обновлено 28 ноября 2024, 16:45
1070
4
Обновленный рейтинг ФИФА: Украина занимает 25-е место
УАФ

Сборная Украины набрала 1554,94 балла и занимает 25-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Среди европейских команд (УЕФА) "сине-желтые" находятся на 13-й позиции.

После выхода предыдущего рейтинга украинская команда провела два матча в Лиге наций: сыграла вничью с Грузией (1:1) и обыграла Албанию (2:1). Несмотря на эти результаты, позиция сборной в рейтинге осталась без изменений.

Будущий соперник Украины в плей-офф Лиги наций, сборная Бельгии, продолжает удерживать 8-е место в мировом рейтинге.

Рейтинг ФИФА от 28.11.2024

Команда

Очки

1. Аргентина

1867,25

2. Франція

1859,78

3. Іспанія

1853,27

4. Англія

1813,81

5. Бразилія

1775,85

6. Португалія

1761,27

7. Нідерланди

1747,55

8. Бельгія

1740,62

9. Італія

1731,51

10. Німеччина

1703,79

...25. Україна

1554,94
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 4
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ЗоряЛуганськ
Норм ! Приходим в адекватное РЕАЛЬНОЕ состояние рейтинга нашего футбола ! 
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+2
zelc006
Головне, щоб бронь не зняли!
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0
Night Watch
А Шахтёр 26 в ЛЧ.                                                                         Всё в соответствии.
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0
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