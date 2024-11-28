Обновленный рейтинг ФИФА: Украина занимает 25-е место
Подопечные Сергея Реброва остались на том же месте, что и перед матчами ноября
Сборная Украины набрала 1554,94 балла и занимает 25-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Среди европейских команд (УЕФА) "сине-желтые" находятся на 13-й позиции.
После выхода предыдущего рейтинга украинская команда провела два матча в Лиге наций: сыграла вничью с Грузией (1:1) и обыграла Албанию (2:1). Несмотря на эти результаты, позиция сборной в рейтинге осталась без изменений.
Будущий соперник Украины в плей-офф Лиги наций, сборная Бельгии, продолжает удерживать 8-е место в мировом рейтинге.
Рейтинг ФИФА от 28.11.2024
|
Команда
|
Очки
|
1. Аргентина
|
1867,25
|
2. Франція
|
1859,78
|
3. Іспанія
|
1853,27
|
4. Англія
|
1813,81
|
5. Бразилія
|
1775,85
|
6. Португалія
|
1761,27
|
7. Нідерланди
|
1747,55
|
8. Бельгія
|
1740,62
|
9. Італія
|
1731,51
|
10. Німеччина
|
1703,79
|
...25. Україна
|
1554,94
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