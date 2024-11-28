Обновленный рейтинг ФИФА: Украина занимает 25-е место

Сборная Украины набрала 1554,94 балла и занимает 25-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Среди европейских команд (УЕФА) "сине-желтые" находятся на 13-й позиции.

После выхода предыдущего рейтинга украинская команда провела два матча в Лиге наций: сыграла вничью с Грузией (1:1) и обыграла Албанию (2:1). Несмотря на эти результаты, позиция сборной в рейтинге осталась без изменений.

Будущий соперник Украины в плей-офф Лиги наций, сборная Бельгии, продолжает удерживать 8-е место в мировом рейтинге.

Рейтинг ФИФА от 28.11.2024