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  4. Мирослав СТУПАР: «Удаление Педриньйо напомнило красную Дубинчака»
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 18:12 | Обновлено 28 ноября 2024, 18:14
1198
2

Мирослав СТУПАР: «Удаление Педриньйо напомнило красную Дубинчака»

Легионер разрушил все достижения «Шахтёра» в Эйндховене

28 ноября 2024, 18:12 | Обновлено 28 ноября 2024, 18:14
1198
2
Мирослав СТУПАР: «Удаление Педриньйо напомнило красную Дубинчака»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судьи в матче Лиги чемпионов между ПСВ и «Шахтёром»:

«Удаление «горняка» Педриньо на 69-й минуте по своей нелепости напоминает красную карточку динамовцу Дубинчаку в недавнем матче Лиги Европы с «Ференцварошем». В абсолютно не голевой ситуации жесткий прыжок в ногу соперника, который уже находился на газоне. Арбитр Шнайдер не зафиксировал сразу фол, позволив хозяевам завершить атаку, хотя красная карточка была очевидна. Хорошо, что обошлось без травмы Бакайоко.

Что касается эпизода, когда Тильман нарушил правила на донеччанине Сикане, то здесь соперничество шло в воздухе, бутса легионера хозяев едва коснулась ноги «горняка», и я не знаю, почему арбитр не наказал игрока ПСВ предупреждением.

К сожалению, своим прыжком Педриньо разрушил все достижения «Шахтёра», который до его удаления показывал одну из лучших своих игр на международной арене за последние годы. Но, оставшись в меньшинстве, гости не справились с бешеным напором ПСВ в концовке матча, несмотря на фантастическую игру их вратаря Ризника. Хотя в эпизоде с первым пропущенным мячом и он был не безгрешен: при пробитии штрафного удара нужно было поставить игрока по линии офсайда, который отвечал бы за ближний угол».

На данный момент «Шахтёр» занимает 26-е место в Лиге чемпионов, набрав четыре очка.

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инсайд Мирослав Ступар Лига чемпионов Шахтер Донецк ПСВ ПСВ - Шахтер Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра)
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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antt
Тільки Дубінчака ж вилучили на початку гри, коли вистояти було очевидно неможливо. Особливо для Динамо яке виставило другий склад перед тим з Ромою. Шовковський схопився тоді був за голову, бо розумів що три нуль може бути як мінімум. Тут же ж могли достояти, і до того ж йшло. Перший гол же ж привезли собі самі. А третій гол- не протримались завершальні 30 секунд. Вчорашній матч міг нагадати гру збірної з албанцями, де також було 2:0 цілий матч майже. Тому тут в меншості 25 хвилин і стільки пропущених- це дійсно занадто.
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+1
Серж
Потому что ты не арбитр международного уровня, потому и не поймёшь, что можно было только удалять или нет игрока ПСВ по ВАР. Там был ВАР на предмет удаления. Удаления не было и по делу. А жёлтую главный прозевал изначально. Плюс красные были в обеих моментах с нашими игроками, но это разные фолы. Дубинчак должен пропустить только 2 игры, а вот темненький минимум 4. Он чуть ногу не сломал игроку ПСВ. 
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0
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