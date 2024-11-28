Мирослав СТУПАР: «Удаление Педриньйо напомнило красную Дубинчака»

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судьи в матче Лиги чемпионов между ПСВ и «Шахтёром»:

«Удаление «горняка» Педриньо на 69-й минуте по своей нелепости напоминает красную карточку динамовцу Дубинчаку в недавнем матче Лиги Европы с «Ференцварошем». В абсолютно не голевой ситуации жесткий прыжок в ногу соперника, который уже находился на газоне. Арбитр Шнайдер не зафиксировал сразу фол, позволив хозяевам завершить атаку, хотя красная карточка была очевидна. Хорошо, что обошлось без травмы Бакайоко.

Что касается эпизода, когда Тильман нарушил правила на донеччанине Сикане, то здесь соперничество шло в воздухе, бутса легионера хозяев едва коснулась ноги «горняка», и я не знаю, почему арбитр не наказал игрока ПСВ предупреждением.

К сожалению, своим прыжком Педриньо разрушил все достижения «Шахтёра», который до его удаления показывал одну из лучших своих игр на международной арене за последние годы. Но, оставшись в меньшинстве, гости не справились с бешеным напором ПСВ в концовке матча, несмотря на фантастическую игру их вратаря Ризника. Хотя в эпизоде с первым пропущенным мячом и он был не безгрешен: при пробитии штрафного удара нужно было поставить игрока по линии офсайда, который отвечал бы за ближний угол».

На данный момент «Шахтёр» занимает 26-е место в Лиге чемпионов, набрав четыре очка.