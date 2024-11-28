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  4. «Его просто не замечали». Эксперт раскритиковал звезду Шахтера за матч ЛЧ
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 15:35 |
1713
3

«Его просто не замечали». Эксперт раскритиковал звезду Шахтера за матч ЛЧ

Олег Федорчук недоволен игрой Георгия Судакова

28 ноября 2024, 15:35 |
1713
3
«Его просто не замечали». Эксперт раскритиковал звезду Шахтера за матч ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался об игре полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в проигранном матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ (2:3):

«В первом тайме он вообще не очень заметен был, во второй половине игры уже лучше сыграл. Но вот в конце матча было заметно, что игроки ПСВ, которые вышли на замену, просто не замечали Судакова. Физически Георгий проигрывал и мне очень обидно, что сильнейший игрок УПЛ не может проявить себя в Лиге чемпионов. Этот матч он точно не занесет себе в актив».

В итоге эксперт оценил игру хавбека в 6 баллов из 10 возможных.

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Шахтер Донецк ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Шахтер Олег Федорчук Георгий Судаков
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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Burevestnik
де Судаков?
Він може на балеті?
Та ні,
він плаче й закрився в туалеті...
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+3
Gargantua81
а Судаков разве играл?
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+3
McLay
Хто? Найсильніший гравець УПЛ? Та ще й назначили ''звіздою''!😂 Що пан пи́хнув🤠💨
Ответить
+2
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