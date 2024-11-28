«Его просто не замечали». Эксперт раскритиковал звезду Шахтера за матч ЛЧ
Олег Федорчук недоволен игрой Георгия Судакова
Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался об игре полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в проигранном матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ (2:3):
«В первом тайме он вообще не очень заметен был, во второй половине игры уже лучше сыграл. Но вот в конце матча было заметно, что игроки ПСВ, которые вышли на замену, просто не замечали Судакова. Физически Георгий проигрывал и мне очень обидно, что сильнейший игрок УПЛ не может проявить себя в Лиге чемпионов. Этот матч он точно не занесет себе в актив».
В итоге эксперт оценил игру хавбека в 6 баллов из 10 возможных.
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