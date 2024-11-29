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Олимпия Любляна
28.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
Ларн
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Лига конференций
29 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 29 ноября 2024, 01:17
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4-й тур Лиги конференций. Челси – на вершине, кто еще набрал максимум?

Также досрочно в плей-офф вышли: Легия, Ягеллония, Рапид, Витория Гимараеш

29 ноября 2024, 00:59 | Обновлено 29 ноября 2024, 01:17
82
0
4-й тур Лиги конференций. Челси – на вершине, кто еще набрал максимум?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вечером 28 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги конференций.

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Украинский хавбек Михаил Мудрик забил гол в девятку на 86-й минуте матча английского Челси против немецкого Хайденхайма (2:0).

Лондонский клуб набрал 12 очков из 12 и лидирует в Лиге конференций. В топ-5 также входят: Легия (12), Ягеллония, Рапид, Витория Гимараеш (по 10). Эти клубы обеспечили себе места в плей-офф ЛК.

Топ-8 клубов выйдут в стадию 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, примут участие в 1/16 финала. 12 худших команд попрощаются с еврокубками.

Лига конференций. 4-й тур, 28 ноября

  • 22:00. Лугано – Гент – 2:0
  • 22:00. Млада Болеслав – Бетис – 2:1
  • 22:00. Олимпия Любляна – Ларн – 1:0
  • 22:00. Омония – Легия – 0:3
  • 22:00. Рапид Вена – Шемрок Роверс – 1:1
  • 22:00. Фиорентина – Пафос – 3:2

Турнирные таблицы

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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