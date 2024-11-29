28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Лугано» сыграл с «Гентом».

Игра проходила на стадионе «Стокхорн Арена» в Туне и завершилась победой «Лугано» со счетом 2:0.

Лига конференций. 4 тур. 28 ноября

«Лугано» – «Гент» – 2:0

Голы: Мау 6, Думбия, 86

Видеообзор матча: