Лига конференций29 ноября 2024, 16:00 |
24
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Лугано – Гент – 2:0. Уверенная победа швейцарцев. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
29 ноября 2024, 16:00 |
24
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28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Лугано» сыграл с «Гентом».
Игра проходила на стадионе «Стокхорн Арена» в Туне и завершилась победой «Лугано» со счетом 2:0.
Лига конференций. 4 тур. 28 ноября
«Лугано» – «Гент» – 2:0
Голы: Мау 6, Думбия, 86
Видеообзор матча:
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Осман Думбия (Лугано).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Хишам Мау (Лугано).
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