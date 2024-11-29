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Лига конференций
Лугано
28.11.2024 22:00 – FT 2 : 0
Гент
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Лига конференций
29 ноября 2024, 16:00 |
24
0

Лугано – Гент – 2:0. Уверенная победа швейцарцев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

29 ноября 2024, 16:00 |
24
0
Лугано – Гент – 2:0. Уверенная победа швейцарцев. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Лугано» сыграл с «Гентом».

Игра проходила на стадионе «Стокхорн Арена» в Туне и завершилась победой «Лугано» со счетом 2:0.

Лига конференций. 4 тур. 28 ноября

«Лугано» – «Гент» – 2:0

Голы: Мау 6, Думбия, 86

Видеообзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Осман Думбия (Лугано).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Хишам Мау (Лугано).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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