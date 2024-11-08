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Другие новости
08 ноября 2024, 09:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 09:31
119
0

Адские муки Динамо, гол Мудрика, успех в баскетболе, неудача гандболистов

Главные новости за 7 ноября на Sport.ua

08 ноября 2024, 09:23 | Обновлено 08 ноября 2024, 09:31
119
0
Адские муки Динамо, гол Мудрика, успех в баскетболе, неудача гандболистов
ФК Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 7 ноября.

1A. Раннее удаление сломало игру. Динамо разгромно уступило Ференцварошу
В меньшинстве киевляне продержались только тайм

1B. ШОВКОВСКИЙ: «Сложно играть 10 против 11. Пропустили после ужасной ошибки»
Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Ференцвароша»

2A. Результаты Лиги Европы. Камбек Ниццы, фиаско Тоттенхэма, ничья для Довбика
Вечером 7 ноября проходят поединки 4-го тура Лиги Европы

2B. Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Киевская команда идет с 0 очков и разницей 0–10 на последнем, 36-м месте

2C. Рома упустила победу в Лиге Европы. Довбик вышел играть после перерыва
Римляне сыграли вничью с клубом «Юнион Сен-Жилуаз» – 1:1

3A. Челси поиздевался над армянами в еврокубке, отгрузив 8 мячей. Мудрик забил
Лондонцы разбили «Ноа» со счетом 8:0

3B. ВИДЕО. Мудрик забил во втором матче подряд за Челси в еврокубке!
Михаил отличился на 39-й минуте

4A. Лига конференций. Успех Гента, разгромы от Легии, Рапида, фиаско для минска
Вечером 7 ноября проходят поединки 3-го тура Лиги конференций

4B. Итоги дня Лиги конференций. Челси с Мудриком – на вершине турнирной таблицы
Английский Челси с голом Мудрика разгромил Ноа из Армении со счетом 8:0

5A. На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
Тибо может перейти в «ПСЖ»

5B. Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Флорентино не будет увольнять итальянца в этом году

6. Женская сборная Украины узнала соперников по Лиге наций
Состоялась жеребьевка группового раунда турнира

7. Без Свентек. Определены полуфинальные пары на Итоговом турнире WTA 2024
Крейчикова сыграет против Чжэн Циньвень, Гофф поборется с Соболенко

8A. Двойной баланс. Украина разгромила Македонию в отборе на женский Евробаскет
Сборная Украины одержала первую победу и вышла на третье место в группе

8B. Ожесточенный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Нидерландам
Украинская команда стартовала в квалификации Евро-2026 по гандболу

9A. С поля на трон. Блохин и еще 8 футболистов, впоследствии ставших политиками
Умение воспользоваться своей популярностью еще никому не мешало в карьере

9B. От изгоя до капитана: как Рафинья превратился в лидера Барселоны
О трансформации бразильца в каталонском клубе

10. Победа Шахтера – закономерность, но уж никак не глоток свежего воздуха
О первой виктории горняков в нынешней Лиге чемпионов

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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