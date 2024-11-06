С поля на трон. Блохин и еще 8 футболистов, впоследствии ставших политиками

День 5 ноября подарил миру не только президентские выборы в США, на которых победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, но и ознаменовался 72-м днем рождения легендарного украинского футболиста Олега Блохина, ставшего первым отечественным игроком, завоевавшим престижную премию Золотой мяч.

Соединив воедино эти два события, а также отбросив откровенно ошибочный лозунг "спорт вне политики", мы предлагаем сегодня поговорить о известных в прошлом футболистах, которые после завершения спортивной карьеры подались в политику…

Олег Блохин

Начнем, собственно говоря, с недавнего именинника. Олег Блохин с 1969 по 1988 годы выступал за Динамо, выиграв в 1975-м Золотой мяч и став абсолютно культовой фигурой для отечественного футбола. Карьеру игрока форвард завершал за границей, проведя финальных пару лет в Австрии и на Кипре. Затем Блохин подался на тренерскую работу, отдав более десятилетия различным греческим командам.

Но в 1998 году Блохин решил податься в политику, будучи избранным в Верховную раду Украины от Всеукраинского объединения Громада, творцом которого являлся экс-премьер-министр страны Павел Лазаренко. Вскоре Блохин перешел в парламенте во фракцию Батькивщина, а в 2001-м совершил еще один "политический трансфер", оказавшись в рядах ныне запрещенной коммунистической партии, где баллотировался на еще один депутатский срок и успешно остался в Верховной Раде. В 2002-м Блохин уже оказался в рядах Социал-демократической партии Украины (объединенной), на базе которой впоследствии был сформирован оппозиционный блок "Не так!", запомнившийся украинцам рядом политических заявлений, выгодных российской стороне. В рядах этой политсилы Блохин баллотировался на выборах в Верховную Раду и в 2006 году, но не прошел, и по сути, после этого все-таки решил сфокусироваться на том, что у него в жизни выходило лучше всего – футбольной деятельности.

Джанни Ривера

Один из лучших футболистов в истории Милана Джанни Ривера, которого нередко называли «Золотым мальчиком» итальянского футбола, завершил карьеру игрока в 1979 году, после чего стал вице-президентом "россонери", но в 1987-м подался в политику. Ривера стал членом Христианско-демократической партии Италии, с которой и попал в нижнюю палату парламента. И пускай впоследствии Джанни сменил партийную принадлежность (что в будущем делал еще многократно), войдя в ряды Патто Сеньи, известный экс-футболист еще дважды переизбирался, получая депутатский мандат.

Депутатом нижней палаты итальянского парламента Ривера был с 1987 по 2001 годы. Но на этом его политическая карьере не закончилась, так как в мае 2005-го Джанни стал членом Европейского парламента, пробыв в нем до июля 2009-го. И лишь затем, как и Блохин, Ривера вернулся в футбол, где был на различных должностях в Итальянской федерации футбола.

Джордж Веа

Getty Images. Джордж Веа

В 1995 году либерийский форвард Милана Джордж Веа, ранее поигравший на Старом континенте за Монако и Пари Сен-Жермен, стал первым в истории обладателем Золотого мяча родом не из Европы. Безусловно, Веа является лучшим футболистом всех времен из Либерии, а потому неудивительно, что он пользовался невероятной популярностью на родине.

Карьеру футболиста Веа завершил в 2003 году в эмиратской Аль-Джазире. Вскоре после этого занялся политикой, и в 2005-м впервые баллотировался на пост президента Либерии. И пускай в первом туре Джордж победил, но во втором он уступил Элен Джонсон-Серлиф, которая стала первой в истории Африки женщиной-президентом и провела на этом посту два шестилетних срока. В конце 2017-го Веа снова пошел в президенты Либерии, и на этот раз выиграл выборы, став главой государства. Однако повторить политическое достижение предшественницы и провести на должности два срока экс-форвард Милана не сумел – в 2023-м он проиграл во втором туре своему оппоненту с разницей всего в 1,78% голосов, но признал поражение и поздравил победителя, уйдя с большой политической сцены.

Зико

Артур Антунес Коимбра, более известный под прозвищем Зико, является значимой фигурой для бразильского футбола. Этот игрок является легендой Фламенго и лучшим бомбардиром "стервятников" за всю историю – Зико наколотил 508 мячей во всех турнирах за Фламенго.

Карьеру футболиста Зико завершил в Японии в 1994 году. Однако еще за четыре года до этого, в 1990-м, футболист приостановил активные выступления в футболе, приняв предложение стать министром спорта Бразилии. Впрочем, в большой политике Зико не задержался – уже через год он покинул государственную службу и возобновил карьеру футболиста. После того, как с выступлениями пришлось попрощаться окончательно, Зико стал тренером и добился на этом поприще определенных успехов (выигрывал чемпионат Турции с Фенербахче, чемпионат Узбекистана – с Бунедкором, а также Кубок Азии – с национальной сборной Японии).

Хакан Шукюр

Getty Images. Хакан Шукюр

Хакан Шукюр является легендарной личностью в истории Галатасарая и национальной сборной Турции, с которой в 2002-м он сенсационно стал бронзовым призером чемпионата мира, проходившего на полях Японии и Южной Кореи. Шукюр успел поиграть не только на родине, но и в Европе – за Торино, Интер, Парму и Блэкберн, но бутсы на гвоздь повесил в родном Галатасарае в 2008 году.

После ухода из футбола Шукюр подался в политику, и в 2011-м был избран в Великое национальное собрание Турции от правящей и поныне Партии справедливости и развития, лидером и основателем которой является президент государства Реджеп Тайип Эрдоган. Но очень скоро взгляды Шукюра с политической силой, которую он вызвался представлять, разошлись. В 2013 году Хакан ушел из турецкого парламента, а в 2016-м его обвинили в оскорблениях президента Эрдогана и связях с Фетхуллахом Гюленом – ключевым оппонентом действующей турецкой власти (уже бывшем, так как Гюлен умер в октябре в США). Шукюру также приписывали участие в государственном перевороте, из-за чего бывшему футболисту пришлось покинуть родину, и с тех пор он скрывается и проживает на территории США.

Роман Косецкий

Роман Косецкий является известным польским футболистом, игравшим на позиции форварда. Его карьера длилась с 1982 по 1999 годы, и за это время Косецкий успел поиграть за ряд известных клубов Европы и мира: Легия, Галатасарай, Осасуна, Атлетико Мадрид, Нант, Монпелье, Чикаго Файр. За сборную Польши Роман провел 69 матчей, отличившись 19 забитыми мячами.

После ухода из футбола Косецкий подался в политику и стал депутатом польского Сейма. Этот мандат экс-футболисту удавалось сохранять на протяжении четырех созывов подряд, и лишь в 2019 году Роман не сумел переизбраться вновь. Также Косецкий известен тем, что несколько раз баллотировался на пост президента Польского футбольного союза и пытался выиграть выборы, чтоб занять место в Европейском парламенте, но ни в одном, ни во втором случае не преуспел.

Ромарио

Ромарио является не просто чемпионом мира-1994, но и одним из наиболее успешных и ярких бразильских футболистов за всю историю. В Европе он поиграл за ПСВ, Барселону и Валенсию, а в Бразилии выступал за различные команды и забил 55 мячей в 70 поединках за национальную сборную.

Карьеру футболиста Ромарио завершил в Америке из Рио-де-Жанейро в 2009 году, президентом которой является в настоящий момент. А уже в 2010-м он был избран от Социалистической партии Бразилии в нижнюю палату Национального конгресса. С февраля 2015 года и по настоящий момент Ромарио является сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро, а еще в апреле нынешнего года он де-юре возобновил карьеру игрока, оформив контракт с Америкой. Это решение Ромарио объяснил желанием поиграть в одной команде с родным сыном – 31-летним Ромариньо, который стал игроком этого клуба в марте.

Каха Каладзе

Getty Images. Каха Каладзе

Как профессиональный футболист Каха Каладзе стал известен в Украине в стане Динамо, которым тогда еще руководил великий Валерий Лобановский. Изначально грузинский легионер откровенно не тянул очень серьезные физические нагрузки тренерского штаба киевлян, но со временем стал одной из значимых фигур для «бело-синих», что и помогло Каладзе перебраться в Италию. На Апеннинах Каха выступал за Милан, с которым становился чемпионом Серии А, дважды выигрывал Лигу чемпионов, а также за Дженоа, где и завершил активные выступления в 2012-м.

После ухода из футбола Каладзе неожиданно для многих подался в политику. Он присоединился к оппозиционному на тот момент движению Грузинская мечта, с которым осенью 2012-го вошел в парламент. Впоследствии Каладзе получил пост вице-премьера Грузии и министра энергетики, а осенью 2017-го выиграл выборы за пост мэра Тбилиси, на который был переизбран в 2021-м. В настоящий момент Каладзе является генеральным секретарем партии Грузинская мечта, которая была объявлена властями победителем парламентских выборов в Грузии, прошедших в октябре. За последние пару лет Каха запомнился рядом нелицеприятных и резких высказываний об Украине или касающихся Украины, из-за чего его статус многими поклонниками Динамо, очевидно, был существенно переосмыслен.

Кай Лео Йоханнесен

Очевидно, что Кай Лео Йоханнесен не является чересчур известной фигурой в мире футбола, но это лишь потому, что он играл на Фарерских островах, за национальную сборную которых провел четыре поединка в роли голкипера и пропустил в них девять мячей. Однако упоминать его стоит хотя бы потому, что Йоханнесен является лишь одним из двух экс-профессиональных футболистов (наряду с Джорджем Веа), которым впоследствии удалось занять высший политический пост в своей стране.

Карьеру футболиста Йоханнесен завершил в 2004 году, а спустя четыре года стал премьер-министром Фарерских островов, в должности которого провел семь лет, потерпев поражение на выборах в 2015-м. Стоит отмечать, что политически Фарерские острова не являются суверенным государством, но обладают исключительно широкой автономией в составе Датского королевства. Кроме того, политическая сила, которую представляет Йоханнесен, выступает против провозглашения независимости Фарерских островов, население которых составляет лишь около 55 тысяч человек, и хочет оставаться де-юре под крылом Дании.

Кто еще?

Безусловно, представленный выше список не претендует на исключительную полноту перечисления. Можно вспомнить о неудачных попытках пробиться в политику со стороны Андрея Шевченко, о недолгой работе Пеле министром спорта Бразилии, а также о ряде других экс-футболистов, пожелавших после ухода на пенсию конвертировать свою известность в политические висты. Но это мы уже предлагаем сделать всем желающим, как говорится, на досуге…

Текст: meta.ua