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  4. ВИДЕО. Мудрик забил во втором матче подряд за Челси в еврокубке!
Англия
07 ноября 2024, 22:49 |
4908
15

ВИДЕО. Мудрик забил во втором матче подряд за Челси в еврокубке!

Михаил отличился на 39-й минуте

07 ноября 2024, 22:49 |
4908
15
ВИДЕО. Мудрик забил во втором матче подряд за Челси в еврокубке!
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

7 ноября проходит матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе.

«Челси» пока отгрузил армянам в первом тайме шесть голов. Счет 5:0 в матче сделал Михаил Мудрик на 39-й минуте.

Мудрик забил во втором матче подряд в Лиге конференций!

ВИДЕО. Мудрик забил во втором матче подряд за Челси в еврокубке!

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Михаил Мудрик Челси Лига конференций Ноа Ереван видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 15
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8number
Хоч і пʼятий зато шедевр 👍👍👍
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+12
DK02
потужно.
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+9
Phoenyx86
Хороший удар!
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+6
Tower Bridge
И пас ему дали точно, и удар = красава!
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+5
SanYa_TheBest
Заявіть мене на другий тайм! Я теж хочу забити!
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Гарно!
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+4
Demid Romanchik
Носатых хачей норм возят 
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+1
antt
Головне знати свій рівень. Навіть не ЛК, а ігри з командами типу Ноа. Тоді все буде як колись до Челсі.
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0
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Harun Bakircioğlu
6:0 после первого тайма, мдэ
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0
Airwolf77
Только таким командам и может забивать этот Пудрик.
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-12
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