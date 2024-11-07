7 ноября проходит матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа».

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Матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе.

«Челси» пока отгрузил армянам в первом тайме шесть голов. Счет 5:0 в матче сделал Михаил Мудрик на 39-й минуте.

Мудрик забил во втором матче подряд в Лиге конференций!

ВИДЕО. Мудрик забил во втором матче подряд за Челси в еврокубке!