ВИДЕО. Мудрик забил во втором матче подряд за Челси в еврокубке!
Михаил отличился на 39-й минуте
7 ноября проходит матч 3-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Ноа».
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Матч проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начал этот матч в стартовом составе.
«Челси» пока отгрузил армянам в первом тайме шесть голов. Счет 5:0 в матче сделал Михаил Мудрик на 39-й минуте.
Мудрик забил во втором матче подряд в Лиге конференций!
ВИДЕО. Мудрик забил во втором матче подряд за Челси в еврокубке!
BEAUTIFUL GOAL FROM MUDRYK! ️🔥 pic.twitter.com/kx6fizxMn8— Chels HQ (@Chels_HQ) November 7, 2024
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