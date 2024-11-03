Бруну Фернандеш признался, что разочарован увольнением тен Хага
Звезда «Манчестер Юнайтед» чувствует свою вину в увольнении нидерландского коуча
Звездный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об уходе Эрика тен Хага с поста главного тренера «Красных дьяволов»:
«Я всегда выкладывался на 100%, и Эрик тен Хаг это знает. Я разговаривал с тен Хагом и извинился перед ним, я был разочарован, что он ушел, и я пытался ему помочь. Я не забивал голы, мы не забиваем голы, и я чувствую ответственность».
Новым коучем «Красных дьяволов» стал Рубен Аморим. «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага 28 октября.
Ранее легенда «манкунианцев» Рой Кин рассказал о проблеме «Манчестер Юнайтед».
🔴 Bruno Fernandes: “I always gave 100% and Erik ten Hag is aware of that”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2024
“I spoke to ten Hag and apologised to him, I was disappointed he has gone and I tried to help him”.
“I wasn’t scoring goals, we are not scoring goals and I feel responsible”. pic.twitter.com/7Mm9VXV8Nj
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