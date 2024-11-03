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03 ноября 2024, 04:45 |
189
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ДЕВУШКА ДНЯ. Я хочу танцевать с Забарным! Кто она – счастливая жена Ильи?

Ангелина Забарная не только поддерживает мужа на трибунах, но и очень интересная личность

03 ноября 2024, 04:45 |
189
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Я хочу танцевать с Забарным! Кто она – счастливая жена Ильи?
Instagram. Ангелина Забарная

«Борнмут» с Ильей Забарным в составе сотворил главную сенсационную вчерашнего игрового дня, обыграв «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

После матча жена украинского футболиста – Ангелина – поделилась фанатской песней про Илью, которая играла на стадионе «Vitality Stadium».

Мы же хотим приделить немного внимания Ангелине Забарной, которая всегда находится рядом и помогает украинскому центрбеку выигрывать битвы у таких нападающих, как Эрлинг Холанд. Без поддержки и любви девушки футболисту было бы гораздо сложнее адаптироваться к жизни в английской Премьер-лиги.

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Ангелина родился 13 июня 2002 года в Хмельницком. Раннее детство провела там, но позже мама переехала в Киев, где девушка и познакомилась в 10-м классе со своим будущим мужем.

Ангелина занималась гимнастикой и фортепиано, но затем всё её время стало занимать изучение иностранных языков – поступив КНУ им. Шевченко на филологический факультет, девушка изучала 5 языков: английский, испанский, французский, древнегреческий и латынь. Далее девушка пробовала себя в репетиторстве, SMM и занималась фотографией.

4 сентября Ангелина сказала «да!» Илье и с тех пор они – счастливые муж и жена.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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