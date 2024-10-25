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25 октября 2024, 06:05 |
457
0

Довбик огорчил Динамо, крутой перфоманс Мудрика, поражения ХИТа и Днепра

Главные новости за 24 октября на Sport.ua

25 октября 2024, 06:05 |
457
0
Довбик огорчил Динамо, крутой перфоманс Мудрика, поражения ХИТа и Днепра
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 24 октября.

1А. Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Киевляне потерпели третье поражение в основном раунде Лиги Европы

1B. ШОВКОВСКИЙ – про матч с Ромой, Довбика, травмы лидеров и выбор состава
Главный тренер киевского Динамо провел пресс-конференцию после поражения римлянам

1C. Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Лиги Европы 2024/25

2А. Лучший матч Мудрика в сезоне. Челси с голом Михаила разбил греков в ЛК
«Челси» разгромил «Панатинаикос» в Лиге конференций

2B. «Идет медленнее, но..» Мареска оценил игру Мудрика в ЛК, в которой он забил
Украинский футболист отметился первым голом в сезоне 2024/25

2С. Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 2-го тура Лиги конференций

3A. Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после неудачи в Риме?
Киевская команда не набрала ни одного очка и занимает 35-е место из 36 команд

3B. Красная карточка для Моуриньо. Ман Юнайтед снова не выиграл в Лиге Европы
«Красные дьяволы» сыграли вничью с «Фенербахче»

3C. Итоги 2-го тура Лиги конференций. На каком месте Челси с Мудриком?
Английский клуб одержал две уверенные победы и возглавил турнирную таблицу

4. Не провал, но неудача. ХИТ проиграл второй матч в группе Лиги чемпионов
Киевский клуб не справился с чемпионом Испании – командой «Джимби Картахена»

5. Днепр второй раз за неделю разгромно проиграл Сассари в Кубке Европы ФИБА
Украинская команда потерпела четвертое поражение на турнире

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Максимов снова возглавил Ворсклу
Украинский специалист работал в клубе с 2019 по 2022 год

6B. Ворскле надоело заигрывать с аутсайдерами. Что даст возвращение Максимова?
Кризис-менеджер возвращается в большую игру…

7. Ушла легенда. Олимпийский чемпион Абраменко завершил карьеру
Легендарный фристайлист подтвердил слухи о своем будущем

8A. Новый рейтинг ФИФА. Сборная Украины немного сдала свои позиции
Опубликован новый реестр национальных команд

8B. Для Динамо есть задача. Венгрия преследует Украину в таблице коэффициентов
Шахтер и Динамо проиграли матчи 3-го тура на евроарене, Швеция и Кипр упустили шанс

9A. ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
Артем отметился с 11-метровой точки на 23-й минуте поединка Ромы против киевлян

9B. ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Михаил забил «Панатинаикосу»

10. Тухель в сборной Англии: скорее хорошо, чем плохо
Оцениваем назначение немецкого специалиста в английскую национальную команду

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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