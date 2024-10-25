Для Динамо есть задача. Венгрия преследует Украину в таблице коэффициентов

В мид-уик состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 2-го тура Лиги конференций, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В ЛЧ донецкий Шахтер проиграл Арсеналу 0:1, а киевское Динамо с идентичным счетом во втором по силе еврокубкового клубном турнире уступило Роме.

Такие результаты наших грандов никаких очков Украине не принесли. В рейтинге 2025 Украина остается на 21-й позиции (23.000).

Штурмовать позиции Украины уже в следующих турах еврокубков могли бы Швеция и Кипр, которые представлены тремя командами. Но все их 6 клубов проиграли, тем самым никак не сократив отставание от Украины.

Кроме того, Швецию и Кипр обошла Венгрия благодаря победе единственной команды из этой страны – Ференцварош одолел Ниццу 1:0. Венгрия отстает от Украины на 0.5 баллов и занимает 22-ю позицию. Важно отметить, что в следующем туре ЛЕ Динамо как раз и сойдется с Ференцварошем, поэтому есть шанс оторваться от преследователя.

Сербия, которая идет 20-й, на этой неделе баллов не набрала (23.675). Впрочем, как и Словакия, располагающееся теперь на 24-й строчке из-за прогресса Венгрии.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025 (влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)