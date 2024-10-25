Итоги 2-го тура Лиги конференций. На каком месте Челси с Мудриком?

Вечером 24 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский вингер Михаил Мудрик забил гол и сделал два ассиста за английский Челси в гостевом матче против греческого клуба Панатинаикос (4:1).

Английский клуб одержал две уверенные победы и возглавил турнирную таблицу Лиги конференций.

Украинец Максим Таловеров сыграл 67 минут за австрийский ЛАСК в матче против Олимпии из Любляны (0:2), после чего был заменен.

По 6 очков набрали: Челси, Фиорентина, Легия, Лугано, Витория Гимараеш, Хартс, Ягеллония, Рапид Вена, Хайденхайм.

Лига конференций. 2-й тур, 24 октября

22:00. ТСЦ Бачка-Топола – Легия – 0:3

22:00. Бетис – Копенгаген – 1:1

22:00. ХИК – динамо минск – 1:0

22:00. Млада Болеслав – Лугано – 0:1

22:00. Нью-Сейнтс – Астана – 2:0

22:00. Олимпия Любляна – ЛАСК – 2:0

22:00. Пафос – Хайденхайм – 0:1

Турнирная таблица

Инфографика