Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоги 2-го тура Лиги конференций. На каком месте Челси с Мудриком?
Лига конференций
Бетис
24.10.2024 22:00 – FT 1 : 1
Копенгаген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
25 октября 2024, 00:40 | Обновлено 25 октября 2024, 00:50
182
0

Итоги 2-го тура Лиги конференций. На каком месте Челси с Мудриком?

Английский клуб одержал две уверенные победы и возглавил турнирную таблицу

25 октября 2024, 00:40 | Обновлено 25 октября 2024, 00:50
182
0
Итоги 2-го тура Лиги конференций. На каком месте Челси с Мудриком?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский вингер Михаил Мудрик забил гол и сделал два ассиста за английский Челси в гостевом матче против греческого клуба Панатинаикос (4:1).

Английский клуб одержал две уверенные победы и возглавил турнирную таблицу Лиги конференций.

Украинец Максим Таловеров сыграл 67 минут за австрийский ЛАСК в матче против Олимпии из Любляны (0:2), после чего был заменен.

По 6 очков набрали: Челси, Фиорентина, Легия, Лугано, Витория Гимараеш, Хартс, Ягеллония, Рапид Вена, Хайденхайм.

Лига конференций. 2-й тур, 24 октября

  • 22:00. ТСЦ Бачка-Топола – Легия – 0:3
  • 22:00. Бетис – Копенгаген – 1:1
  • 22:00. ХИК – динамо минск – 1:0
  • 22:00. Млада Болеслав – Лугано – 0:1
  • 22:00. Нью-Сейнтс – Астана – 2:0
  • 22:00. Олимпия Любляна – ЛАСК – 2:0
  • 22:00. Пафос – Хайденхайм – 0:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Челси 2 2 0 0 8 - 3 6
2 Фиорентина 2 2 0 0 6 - 2 6
3 Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
4 Лугано 2 2 0 0 4 - 0 6
5 Витория Гимараеш 2 2 0 0 5 - 2 6
6 Хартс 2 2 0 0 4 - 1 6
6 Ягеллония 2 2 0 0 4 - 1 6
8 Рапид Вена 2 2 0 0 3 - 1 6
9 Хайденхайм 2 2 0 0 3 - 1 6
10 Шемрок Роверс 2 1 1 0 5 - 2 4
11 Борац Баня-Лука 2 1 1 0 2 - 1 4
12 Серкль Брюгге 2 1 0 1 7 - 5 3
13 Целе 2 1 0 1 6 - 4 3
14 Пафос 2 1 0 1 4 - 2 3
15 Мольде 2 1 0 1 4 - 2 3
16 Омония 2 1 0 1 4 - 2 3
17 Олимпия Любляна 2 1 0 1 3 - 2 3
18 Ноа 2 1 0 1 2 - 1 3
19 Нью-Сейнтс 2 1 0 1 2 - 2 3
20 Гент 2 1 0 1 4 - 5 3
21 Астана 2 1 0 1 1 - 2 3
22 Викингур Рейкьявик 2 1 0 1 3 - 5 3
23 ХИК 2 1 0 1 1 - 3 3
24 Юргорден 2 0 1 1 3 - 4 1
25 Копенгаген 2 0 1 1 2 - 3 1
26 АПОЭЛ 2 0 1 1 1 - 2 1
27 Бетис 2 0 1 1 1 - 2 1
28 ЛАСК 2 0 1 1 2 - 4 1
29 Панатинаикос 2 0 1 1 2 - 5 1
30 Динамо Минск 2 0 0 2 1 - 3 0
31 Млада-Болеслав 2 0 0 2 0 - 3 0
32 ТСЦ Бачка-Топола 2 0 0 2 0 - 4 0
33 Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 2 - 7 0
34 Петрокуб 2 0 0 2 1 - 6 0
35 Санкт-Галлен 2 0 0 2 4 - 10 0
36 Ларн 2 0 0 2 1 - 7 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Санкт-Галлен – Фиорентина – 2:4. Дубль Иконе и гол на 90+3. Видео голов
17-летний талант Челси уже превзошел Неймара в Бразили
Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после неудачи в Риме?
Лига конференций статистические расклады выбор редакции Фиорентина Бетис Панатинаикос Астана Динамо Минск Копенгаген Хартс ЛАСК Юргорден Омония Ягеллония Белосток Лугано АПОЭЛ Шемрок Роверс Гент Рапид Вена Олимпия Любляна Мольде Нью-Сейнтс Млада Болеслав ХИК Хельсинки Витория Гимараеш Легия Варшава Целе Викингур Санкт-Галлен Хайденхайм Истанбул Башакшехир Петрокуб Хынчешты Пафос Челси Серкль Брюгге ТСЦ Бачка-Топола Ноа Ереван Борац Баня-Лука Ларн Михаил Мудрик Максим Таловеров
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
Бокс | 24 октября 2024, 11:55 0
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри

Эгис Климас знает, что пережил британец

ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
Футбол | 24 октября 2024, 20:14 7
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы

Артем отметился с 11-метровой точки на 23-й минуте поединка Ромы против киевлян

Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Футбол | 24.10.2024, 21:36
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Футбол | 24.10.2024, 21:00
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
Кто не забил пенальти? Олимпиакос в Швеции переиграл Мальме в Лиге Европы
Футбол | 25.10.2024, 00:02
Кто не забил пенальти? Олимпиакос в Швеции переиграл Мальме в Лиге Европы
Кто не забил пенальти? Олимпиакос в Швеции переиграл Мальме в Лиге Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
23.10.2024, 09:25 9
Футбол
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 5
Футбол
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
23.10.2024, 15:21
Футбол
Усик ответил на вопрос о трех самых сложных соперниках в карьере
Усик ответил на вопрос о трех самых сложных соперниках в карьере
23.10.2024, 07:14
Бокс
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
23.10.2024, 17:30 2
Футбол
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
23.10.2024, 07:45 2
Бокс
УСИК – о реванше с Фьюри: «Мотивация? У меня ее нет»
УСИК – о реванше с Фьюри: «Мотивация? У меня ее нет»
23.10.2024, 20:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем