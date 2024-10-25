Итоги 2-го тура Лиги конференций. На каком месте Челси с Мудриком?
Английский клуб одержал две уверенные победы и возглавил турнирную таблицу
Вечером 24 октября состоялись поединки 2-го тура Лиги конференций.
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Украинский вингер Михаил Мудрик забил гол и сделал два ассиста за английский Челси в гостевом матче против греческого клуба Панатинаикос (4:1).
Английский клуб одержал две уверенные победы и возглавил турнирную таблицу Лиги конференций.
Украинец Максим Таловеров сыграл 67 минут за австрийский ЛАСК в матче против Олимпии из Любляны (0:2), после чего был заменен.
По 6 очков набрали: Челси, Фиорентина, Легия, Лугано, Витория Гимараеш, Хартс, Ягеллония, Рапид Вена, Хайденхайм.
Лига конференций. 2-й тур, 24 октября
- 22:00. ТСЦ Бачка-Топола – Легия – 0:3
- 22:00. Бетис – Копенгаген – 1:1
- 22:00. ХИК – динамо минск – 1:0
- 22:00. Млада Болеслав – Лугано – 0:1
- 22:00. Нью-Сейнтс – Астана – 2:0
- 22:00. Олимпия Любляна – ЛАСК – 2:0
- 22:00. Пафос – Хайденхайм – 0:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Челси
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2
|Фиорентина
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4
|Лугано
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5
|Витория Гимараеш
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6
|Хартс
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6
|Ягеллония
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8
|Рапид Вена
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|9
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10
|Шемрок Роверс
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|11
|Борац Баня-Лука
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12
|Серкль Брюгге
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|3
|13
|Целе
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|14
|Пафос
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|15
|Мольде
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|16
|Омония
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|17
|Олимпия Любляна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|18
|Ноа
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|19
|Нью-Сейнтс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|20
|Гент
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|21
|Астана
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|22
|Викингур Рейкьявик
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|23
|ХИК
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|24
|Юргорден
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|25
|Копенгаген
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|26
|АПОЭЛ
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27
|Бетис
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28
|ЛАСК
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|29
|Панатинаикос
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|30
|Динамо Минск
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|31
|Млада-Болеслав
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|32
|ТСЦ Бачка-Топола
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|33
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|34
|Петрокуб
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|35
|Санкт-Галлен
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
|36
|Ларн
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
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