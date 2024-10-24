Результаты Лиги конференций. Мудрик забил за Челси, фиалки поймали кураж

Вечером 24 октября проходят поединки 2-го тура Лиги конференций.

Завершились поединки первого блока игрового дня.

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Украинский вингер Михаил Мудрик забил гол и сделал два ассиста за английский Челси в гостевом матче против греческого клуба Панатинаикос (4:1).

Итальянская Фиорентина поймала кураж и отгрузила 4 мяча в ворота Санкт-Галлена из Швейцарии (4:2).

По 6 очков набрали: Челси, Фиорентина, Витория Гимараеш, Ягеллония, Хартс, Рапид.

Лига конференций. 2-й тур, 24 октября

17:30. Викингур Рейкьявик – Серкль Брюгге – 3:1

19:45. АПОЕЛ – Борац Баня-Лука – 0:1

19:45. Гент – Мольде – 2:1

19:45. Ларн – Шэмрок Роверс – 1:4

19:45. Панатинаикос – Челси – 1:4

19:45. Санкт-Галлен – Фиорентина – 2:4

19:45. Рапид Вена – Ноа – 1:0

19:45. Хартс – Омония – 2:0

19:45. Целе – Башакшехир – 5:1

19:45. Юргорден – Витория Гимараеш – 1:2

19:45. Ягеллония – Петрокуб – 2:0

Турнирная таблица