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Гент
24.10.2024 19:45 – FT 2 : 1
Мольде
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Лига конференций
24 октября 2024, 22:14 | Обновлено 24 октября 2024, 22:39
336
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Результаты Лиги конференций. Мудрик забил за Челси, фиалки поймали кураж

По 6 очков набрали: Челси, Фиорентина, Витория Гимараеш, Ягеллония, Хартс, Рапид

24 октября 2024, 22:14 | Обновлено 24 октября 2024, 22:39
336
0
Результаты Лиги конференций. Мудрик забил за Челси, фиалки поймали кураж
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 октября проходят поединки 2-го тура Лиги конференций.

Завершились поединки первого блока игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский вингер Михаил Мудрик забил гол и сделал два ассиста за английский Челси в гостевом матче против греческого клуба Панатинаикос (4:1).

Итальянская Фиорентина поймала кураж и отгрузила 4 мяча в ворота Санкт-Галлена из Швейцарии (4:2).

По 6 очков набрали: Челси, Фиорентина, Витория Гимараеш, Ягеллония, Хартс, Рапид.

Лига конференций. 2-й тур, 24 октября

  • 17:30. Викингур Рейкьявик – Серкль Брюгге – 3:1
  • 19:45. АПОЕЛ – Борац Баня-Лука – 0:1
  • 19:45. Гент – Мольде – 2:1
  • 19:45. Ларн – Шэмрок Роверс – 1:4
  • 19:45. Панатинаикос – Челси – 1:4
  • 19:45. Санкт-Галлен – Фиорентина – 2:4
  • 19:45. Рапид Вена – Ноа – 1:0
  • 19:45. Хартс – Омония – 2:0
  • 19:45. Целе – Башакшехир – 5:1
  • 19:45. Юргорден – Витория Гимараеш – 1:2
  • 19:45. Ягеллония – Петрокуб – 2:0

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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