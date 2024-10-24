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Лига конференций
Бетис
24.10.2024 22:00 – перерыв 1 : 0
Копенгаген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
24 октября 2024, 22:10 | Обновлено 24 октября 2024, 22:42
129
0

Лига конференций. Все матчи игрового дня 24 октября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 24 октября видеотрансляции матчей 2-го тура Лиги конференций

24 октября 2024, 22:10 | Обновлено 24 октября 2024, 22:42
129
0
Лига конференций. Все матчи игрового дня 24 октября. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

Вечером 24 октября проходят поединки 2-го тура Лиги конференций.

Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига конференций. 2-й тур, 24 октября

  • 17:30. Викингур Рейкьявик – Серкль Брюгге
  • 19:45. АПОЕЛ – Борац Баня-Лука
  • 19:45. Гент – Мольде
  • 19:45. Ларн – Шэмрок Роверс
  • 19:45. Панатинаикос – Челси
  • 19:45. Санкт-Галлен – Фиорентина
  • 19:45. Рапид Вена – Ноа
  • 19:45. Хартс – Омония
  • 19:45. Целе – Башакшехир
  • 19:45. Юргорден – Витория Гимараеш
  • 19:45. Ягеллония – Петрокуб
  • 22:00. ТСЦ Бачка-Топола – Легия
  • 22:00. Бетис – Копенгаген
  • 22:00. ХИК – динамо минск
  • 22:00. Млада Болеслав – Лугано
  • 22:00. Нью-Сейнтс – Астана
  • 22:00. Олимпия Любляна – ЛАСК
  • 22:00. Пафос – Хайденхайм

Видеотрансляции матчей доступны на видеосервисе MEGOGO

События матча

8’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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