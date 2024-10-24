24.10.2024 22:00 – перерыв 1 : 0
Лига конференций24 октября 2024, 22:10 | Обновлено 24 октября 2024, 22:42
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Лига конференций. Все матчи игрового дня 24 октября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 24 октября видеотрансляции матчей 2-го тура Лиги конференций
24 октября 2024, 22:10 | Обновлено 24 октября 2024, 22:42
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Вечером 24 октября проходят поединки 2-го тура Лиги конференций.
Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига конференций. 2-й тур, 24 октября
- 17:30. Викингур Рейкьявик – Серкль Брюгге
- 19:45. АПОЕЛ – Борац Баня-Лука
- 19:45. Гент – Мольде
- 19:45. Ларн – Шэмрок Роверс
- 19:45. Панатинаикос – Челси
- 19:45. Санкт-Галлен – Фиорентина
- 19:45. Рапид Вена – Ноа
- 19:45. Хартс – Омония
- 19:45. Целе – Башакшехир
- 19:45. Юргорден – Витория Гимараеш
- 19:45. Ягеллония – Петрокуб
- 22:00. ТСЦ Бачка-Топола – Легия
- 22:00. Бетис – Копенгаген
- 22:00. ХИК – динамо минск
- 22:00. Млада Болеслав – Лугано
- 22:00. Нью-Сейнтс – Астана
- 22:00. Олимпия Любляна – ЛАСК
- 22:00. Пафос – Хайденхайм
Видеотрансляции матчей доступны на видеосервисе MEGOGO
События матча
8’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис).
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