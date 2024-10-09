Тренировка сборной, провал в мини-футболе, успех в пляжном, критика Лунина

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 8 октября.

1А. ВИДЕО. Работали с мячами. Первая тренировка сборной Украины в Познани

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко работал индивидуально

1B. ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку в новой форме от Adidas

Тренировочный комплект оформлен в черно-белых цветах

2A. Костюк выиграла в Китае у нейтралки, которая зашифровалась под Армению

В 1-м раунде турнира в Ухане украинка в трех сетах одолела Элину Аванесян

2B. Цуренко переиграла 34-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Ухане

Леся в двух сетах справилась с Кэти Бултер на соревнованиях WTA 1000 в Китае

3. Украина проиграла Румынии и выбыла из борьбы за медали ЧМ по мини-футболу

Женская украинская команда потерпела три поражения в групповом раунде

4A. Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ

Украинская команда ожидает соперника в плей-офф квалификации ЧМ

4B. Cтал известен соперник Украины в 1/8 финала отбора к ЧМ по пляжному футболу

Украинская сборная за выход в следующий раунд сыграет против Франции

5A. Утверждены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины

Поединки запланированы на 29 и 30 октября

5B. Названы лучшие игрок и тренер 9-го тура УПЛ, а также символическая сборная

Лучшими стали коуч Шахтера Марино Пушич и автор 4 голов Георгий Судаков

6A. ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы

Испанские СМИ почему-то уверены, что Андрей мог предотвратить повреждение Дани

6B. Известно, какой болезнью заболел Лунин. Названы сроки восстановления Андрея

Украинский вратарь вернется в строй через 2-3 дня

7. Пять клубов АПЛ серьезно рассматривают трансфер хавбека сборной Украины

Георгий Судаков может покинуть «Шахтер»

8. А где Беринчик? Объявлен андеркард мегафайта Александр Усик – Тайсон Фьюри

Сергей Богачук встретится с Исраилом Мадримовым, бой Баколе и Чжилея не указан

9. Легендарный экс-игрок Александрии стал тренером академии Полесья

Василий Грицук завершил карьеру игрока в 36 лет

10A. Теперь Реброву можно лишь посочувствовать

Валерий Василенко – о сложной кадровой ситуации в сборной накануне матчей Лиги наций

10B. «Снились кошмары». Экс-босс академии Шахтера – о побеге от войны в Украине

Португалец Эдгар Кардозу не сумел свыкнуться с мыслью о постоянной опасности…

10C. Брэдли Баркола: новая звезда нового ПСЖ

Рассказываем об одном из самых ярких игроков парижан