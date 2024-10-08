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Кубок Украины
08 октября 2024, 11:21 | Обновлено 08 октября 2024, 12:14
1332
0

Утверджены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины

Поединки запланированы на 29 и 30 октября

08 октября 2024, 11:21 | Обновлено 08 октября 2024, 12:14
1332
0
Утверджены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины
УАФ

Дирекция по проведению розыгрыша Кубка Украины сезона 2024/2025 утвердила расписание матчей 1/8 финала турнира.

Одна игра состоится 29 октября, все остальные – 30-го числа.

Впрочем, в графике вероятны дополнения, так как еще не определены дата и время начала матча «Виктория» Сумы - ЛНЗ Черкассы. Ясность в этом вопрос появится позже после решения Сумской областной военной администрации.

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Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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