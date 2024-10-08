Кубок Украины08 октября 2024, 11:21 | Обновлено 08 октября 2024, 12:14
1332
0
Утверджены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины
Поединки запланированы на 29 и 30 октября
08 октября 2024, 11:21 | Обновлено 08 октября 2024, 12:14
1332
0
Дирекция по проведению розыгрыша Кубка Украины сезона 2024/2025 утвердила расписание матчей 1/8 финала турнира.
Одна игра состоится 29 октября, все остальные – 30-го числа.
Впрочем, в графике вероятны дополнения, так как еще не определены дата и время начала матча «Виктория» Сумы - ЛНЗ Черкассы. Ясность в этом вопрос появится позже после решения Сумской областной военной администрации.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 октября 2024, 16:05 0
Сине-желтая команда в Кадисе потерпела фиаско со счетом 1:8
Футбол | 08 октября 2024, 11:09 0
Тони Каскарино раскритиковал игру Джейдона и похвалил Михаила за поединок 7-го тура АПЛ
Футбол | 08.10.2024, 08:04
Футбол | 08.10.2024, 08:07
Футбол | 08.10.2024, 08:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.10.2024, 17:12 82
07.10.2024, 07:12 23
07.10.2024, 07:40 2
08.10.2024, 07:22 72
06.10.2024, 12:05 3
06.10.2024, 20:25 15
06.10.2024, 10:31