Известно, какой болезнью заболел Лунин. Названы сроки восстановления Андрея
Украинский вратарь вернется в строй через 2-3 дня
Украинский голкипер Андрей Лунин заболел вирусной инфекцией. Андрей не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций.
По информации испанских СМИ Лунин заболел гастроэнтеритом – острым воспалением желудочно-кишечного тракта. Украинский вратарь готов вернуться в строй через 2-3 дня и возобновить тренировки с «галактикос».
Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.
🚨Lunin tiene una gastroenteritis— Remontada Blanca (@BlancaRemontada) October 8, 2024
👉🏼En 2-3 días estará recuperado.
ℹ️ Alex Carrera (@Alex_Cab02 ) pic.twitter.com/ncCtqIGPv5
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