Известно, какой болезнью заболел Лунин. Названы сроки восстановления Андрея

Украинский голкипер Андрей Лунин заболел вирусной инфекцией. Андрей не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций.

По информации испанских СМИ Лунин заболел гастроэнтеритом – острым воспалением желудочно-кишечного тракта. Украинский вратарь готов вернуться в строй через 2-3 дня и возобновить тренировки с «галактикос».

Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.