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Испания
08 октября 2024, 18:33 |
1350
2

Известно, какой болезнью заболел Лунин. Названы сроки восстановления Андрея

Украинский вратарь вернется в строй через 2-3 дня

08 октября 2024, 18:33 |
1350
2
Известно, какой болезнью заболел Лунин. Названы сроки восстановления Андрея
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин заболел вирусной инфекцией. Андрей не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций.

По информации испанских СМИ Лунин заболел гастроэнтеритом – острым воспалением желудочно-кишечного тракта. Украинский вратарь готов вернуться в строй через 2-3 дня и возобновить тренировки с «галактикос».

Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига болезнь чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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Ron Noiill
Бл, перед фіналом лч з температурою ганяв у себе по двору з м'ячем, а тут тіпа срачка і не може в збірну приїхати? Закинувся пігулками від поносу, прилетів і сри 3 дні в готелі, а потім на тренування збірної. А якщо ні, то нах ще один рахітський в збірній, який сам вирішує коли йому їхати , а коли ні?
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