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Пляжный футбол
08 октября 2024, 20:45 | Обновлено 08 октября 2024, 21:06
2972
0

Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ

Украинская команда ожидает соперника в плей-офф квалификации ЧМ

08 октября 2024, 20:45 | Обновлено 08 октября 2024, 21:06
2972
0
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
BSWW

8 октября сборная Украины по пляжному футболу провела третий поединок в европейской квалификации ЧМ-2025, которая продолжается в испанском Кадисе.

После победы в группе F над Норвегией (8:2) и поражения от Польши (1:8) сборной Украины по пляжному футболу еще раз пришлось сойтись с норвежцами. Дело в том, что после отказа перед турниром от участия в нем сборных Румынии и Турции в нескольких группах осталось по три команды. Поэтому ради справедливости для определения участников плей-офф организаторы решили провести дополнительные стыковые матчи между сборными, занявшими в этих группах вторые и третьи места.

Потому подопечные Николая Костенко сыграли 8 октября с Норвегией. В первом периоде уже на 3-й минуте Иван Глуцкий открыл счет, а во втором на 14-й удвоил его ударом по стандарту. Когда же на 19-й минуте Тимофей Листопад третий раз расписался в воротах норвежцев, казалось, что проблем у сине-желтых не возникнет. Однако еще до второго перерыва Рисангер и Паулос сократили отставание своей команды до минимума – 3:2.

Впрочем, в начале заключительной 12-минутки Андрей Пашко на левом фланге накрутил оппонента и точно пробил в дальний угол. Когда Игорь Левченко на 28-й минуте реализовал стандарт, судьба матча фактически определилась. Далее пора Андрея Борсука, который тоже отлично попал в ворота со штрафного и поставил точку во встрече.

Итак, зафиксирован счет 6:2 – победа сборной Украины над командой, за которую играл Холанд, однофамилец знаменитого футболиста. Сборная Украины теперь ждет соперника в плей-офф.

Пляжный футбол. Квалификация ЧМ-2025

Европейская квалификация. Группа F. 8 октября

Украина – Норвегия – 6:2

Голы: Глуцкий, 3, 14, Листопад, 19, Пашко, 26, И. Левченко, 28, А. Борсук, 29 – Рисангер, 21, Паулос, 21.

Украина: Неруш, Пославский, Пазенко, Глуцкий, М. Левченко, А. Борсук, Листопад, И. Левченко, Зборовский, Пашко, Сиренко, Росс.

Норвегия: Бреккен, Ага, Хага, Геллебаст, Ли, Риссангер, Паулос, Холанд, Бидро, Гаре, Ли Пак, Кандал.

Предупреждения: А. Борсук, 21, И. Левченко, 36 – Гаре, 29, Геллебаст, 34.

Турнирная таблица группы F

Результаты матчей 8 октября

Турнирные таблицы

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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