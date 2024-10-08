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Пляжный футбол
08 октября 2024, 13:39 | Обновлено 08 октября 2024, 13:49
1165
1

Украине предстоит снова сыграть с Норвегией в группе. Как это возможно?

Квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболе проходит в испанском Кадисе

08 октября 2024, 13:39 | Обновлено 08 октября 2024, 13:49
1165
1
Украине предстоит снова сыграть с Норвегией в группе. Как это возможно?
BSWW

В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко в первом туре разгромила сборную Норвегии (8:2), но затем разгромно проиграла команде Польши (1:8).

Сборная Польши, также разгромившая Норвегию (6:1), досрочно заняла первое место с 6 очками. Далее идут Украина (3) и Норвегия (0).

Группы имеют разное количество команд (3 или 4), поэтому для балансировки рейтинга третьих места в каждой группе с тремя участниками предусмотрен дополнительный матч между командами, занимающими вторые и третьи места.

Таким образом, 8 октября в 19:00 сборной Украины придется сыграть второй матч против команды Норвегии.

Фактически, выход Украины в плей-офф сомнений не вызывает, но в этот игровой день будет определен соперник сине-желтых в плей-офф.

Далее 16 команд проведут матчи стадии 1/8 финала, после чего 8 победителей образуют две группы, в которых будут разыграны по 2 путевки на ЧМ.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Кадис (Испания)

Результаты матчей 7 октября

Расписание матчей 8 октября

Турнирные таблицы

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пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу чемпионат мира по пляжному футболу Николай Костенко Украина - Норвегия сборная Норвегии по пляжному футболу сборная Польши по футболу выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Андрій Заліщук
це повна дурня, зробіть як, наприклад, у футболі, не враховуйте результати з тими, хто зайняв у своїй групі 4 місця і буде баланс, зайву гру грати, коли та ж Польща буде відпочивати, ось це і є "імба"
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