Украине предстоит снова сыграть с Норвегией в группе. Как это возможно?
Квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболе проходит в испанском Кадисе
В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко в первом туре разгромила сборную Норвегии (8:2), но затем разгромно проиграла команде Польши (1:8).
Сборная Польши, также разгромившая Норвегию (6:1), досрочно заняла первое место с 6 очками. Далее идут Украина (3) и Норвегия (0).
Группы имеют разное количество команд (3 или 4), поэтому для балансировки рейтинга третьих места в каждой группе с тремя участниками предусмотрен дополнительный матч между командами, занимающими вторые и третьи места.
Таким образом, 8 октября в 19:00 сборной Украины придется сыграть второй матч против команды Норвегии.
Фактически, выход Украины в плей-офф сомнений не вызывает, но в этот игровой день будет определен соперник сине-желтых в плей-офф.
Далее 16 команд проведут матчи стадии 1/8 финала, после чего 8 победителей образуют две группы, в которых будут разыграны по 2 путевки на ЧМ.
Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025
Европейская квалификация. Кадис (Испания)
Результаты матчей 7 октября
Расписание матчей 8 октября
Турнирные таблицы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тилль вернулся, остальные на подходе
Получайте быстрее всех новости из самой топовой лиги на свой телефон в Телеграме!