Украине предстоит снова сыграть с Норвегией в группе. Как это возможно?

В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко в первом туре разгромила сборную Норвегии (8:2), но затем разгромно проиграла команде Польши (1:8).

Сборная Польши, также разгромившая Норвегию (6:1), досрочно заняла первое место с 6 очками. Далее идут Украина (3) и Норвегия (0).

Группы имеют разное количество команд (3 или 4), поэтому для балансировки рейтинга третьих места в каждой группе с тремя участниками предусмотрен дополнительный матч между командами, занимающими вторые и третьи места.

Таким образом, 8 октября в 19:00 сборной Украины придется сыграть второй матч против команды Норвегии.

Фактически, выход Украины в плей-офф сомнений не вызывает, но в этот игровой день будет определен соперник сине-желтых в плей-офф.

Далее 16 команд проведут матчи стадии 1/8 финала, после чего 8 победителей образуют две группы, в которых будут разыграны по 2 путевки на ЧМ.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Кадис (Испания)

Результаты матчей 7 октября

Расписание матчей 8 октября

Турнирные таблицы