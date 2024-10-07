Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025

7 октября сборная Украины по пляжному футболу провела второй поединок в европейской квалификации ЧМ-2025, которая продолжается в испанском Кадисе.

В первом матче на турнире подопечные Николая Костенко играли со сборной Норвегии и одержали разгромную победу со счетом 8:2. После поражения норвежцев от поляков (1:6) украинская команда квалифицировалась в плей-офф отборочного турнира.

Однако теперь для украинцев раздался тревожный звоночек, ведь им противостоял гораздо более мощный соперник – команда Польши.

Игра у сине-желтых откровенно не шла. Уже после первого периода они уступали счету 0:4. Во второй 12-минутке ситуация только ухудшилась – 0:6. Лишь в начале третьего периода Олег Зборовский сумел размочить счет. Однако это лишь подсластило горькую пилюлю. В итоге – поражение сборной Украины (1:8).

Соперник украинской команды в 1/8 финала европейской квалификации определится 8 октября.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Кадис (Испания)

Группа F. 2-й тур, 7 октября

Украина – Польша – 1:8

Голы: Зборовский, 25 – Кароляк, 5, Есеневски, 6, Брохоцкий, 11, 15, 35, Клопец, 12, Бистула, 23, Блащик, 28.

Украина: Неруш, Пославский, Пазенко, Глуцкий, М. Левченко, А. Борсук, Листопад, И. Левченко, Зборовский, Пашко, Сиренко, Росс.

Польша: Манка, Кароляк, Позняк, Урбанович, Нислер, Гайда, Фудала, Витковски, Петрасяк, Брохоцки, Есеневски, Клопец, Бистула, Блащик.

Предупреждения: Зборовский, 11, А. Борсук, 28 – Петрасяк, 12, Позняк, 14.

Турнирная таблица