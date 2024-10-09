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Пляжный футбол
09 октября 2024, 01:23 | Обновлено 09 октября 2024, 01:57
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Стал известен соперник Украины в 1/8 финала отбора к ЧМ по пляжному футболу

Украинская сборная за выход в следующий раунд сыграет против Франции

09 октября 2024, 01:23 | Обновлено 09 октября 2024, 01:57
170
0
Стал известен соперник Украины в 1/8 финала отбора к ЧМ по пляжному футболу
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В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко заняла второе место в группе F, пропустив вперед Польшу.

Украинцы в первом туре разгромили сборную Норвегии (8:2), но затем разгромно проиграли команде Польши (1:8).

Для балансировки рейтинга третьих мест был проведен дополнительный матч между командами, занимающими вторые и третьи места. Украина снова убедительно переиграла Норвегию (6:2).

В 1/8 финала 9 октября в 11:15 сборная Украины сыграют против команды Франции.

8 победителей 1/8 финала затем образуют две группы, в каждой из которых будут разыграны по 2 путевки на ЧМ-2025.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Кадис (Испания)

Пары 1/8 финала, 9 октября

  • 10:00. Дания – Молдова
  • 11:15. Франция – Украина
  • 12:30. Швейцария – Эстония
  • 13:45. Польша – Германия
  • 15:15. Италия – Англия
  • 16:30. беларусь – Литва
  • 17:45. Португалия – Азербайджан
  • 19:00. Испания – Бельгия

Все пары 1/8 финала

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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