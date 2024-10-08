Легендарный экс-игрок Александрии стал тренером академии Полесья

36-летний полузащитник «Полесья» Василий Грицук, как уже сообщалось, принял решение завершить карьеру игрока.

По информации официального сайта «Полесья», Грицук не покидает житомирский клуб, а будет работать в нем тренером академии.

Грицук начинал профессиональную карьеру в «Кривбассе». Там в мае 2007 года он дебютировал в УПЛ в поединке против «Ильичевца» (0:0).

Всего в УПЛ Грицук сыграл 130 матчей, еще 216 поединков хавбек отыграл в Первой лиге.

С 2010 по 2021 годы (с небольшим перерывом) Грицук являлся игроком «Александрии». Стал легендой этого клуба, проведя за него 248 официальных матчей (44 гола и 33 ассиста).

В новейшей истории клуба только Андрей Запорожан сыграл больше матчей за «Александрию» (330), чем Грицук.