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  4. Легендарный экс-игрок Александрии стал тренером академии Полесья
Украина. Премьер лига
08 октября 2024, 19:21 |
1176
0

Легендарный экс-игрок Александрии стал тренером академии Полесья

Василий Грицук завершил карьеру игрока в 36 лет

08 октября 2024, 19:21 |
1176
0
Легендарный экс-игрок Александрии стал тренером академии Полесья
ФК Полесье

36-летний полузащитник «Полесья» Василий Грицук, как уже сообщалось, принял решение завершить карьеру игрока.

По информации официального сайта «Полесья», Грицук не покидает житомирский клуб, а будет работать в нем тренером академии.

Грицук начинал профессиональную карьеру в «Кривбассе». Там в мае 2007 года он дебютировал в УПЛ в поединке против «Ильичевца» (0:0).

Всего в УПЛ Грицук сыграл 130 матчей, еще 216 поединков хавбек отыграл в Первой лиге.

С 2010 по 2021 годы (с небольшим перерывом) Грицук являлся игроком «Александрии». Стал легендой этого клуба, проведя за него 248 официальных матчей (44 гола и 33 ассиста).

В новейшей истории клуба только Андрей Запорожан сыграл больше матчей за «Александрию» (330), чем Грицук.

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Василий Грицук Полесье Житомир Александрия
Алексей Сливченко Источник: ФК Полесье
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