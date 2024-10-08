«Не считаю себя легендой». Экс-капитан Полесья завершил карьеру

36-летний бывший капитан Полесья Василий Грицук завершил профессиональную карьеру.

В комментарии пресс-службе житомирской команды украинец прокомментировал свое решение и поделился эмоциями:

– Насколько для вас был эмоциональный тот момент, когда вам Владимир Францович вручал футболку, выстроились команды, трибуны вам хлопали, а ультрас, кстати, вы слышали, как кричали вашу фамилию – Грицук.

– Я много провел времени на поле, много слышал свою фамилию, находясь на поле – поэтому это очень классно, супер, что эти эмоции повторились и я их пережил еще раз.

– Насколько тяжело вам давалось решение завершить карьеру и насколько долго вы колебались?

– Если честно, то я и сейчас не до конца понимаю, что я могу это сделать, но надо делать какой-то шаг, потому что на данный период я сижу просто дома, а хочется заниматься любимым делом. Поэтому я решил, что надо помочь. Мне помогли, так и я могу помочь клубу и помогать в развитии молодежи.

– Самый яркий ваш матч за Полесье - это какой, что вспоминается?

– Это, пожалуй, долгожданная победа над Шахтером и выход команды в еврокубки. Пожалуй, этот матч является самым памятным. Я в том матче, к сожалению, не участвовал, но те шаги, которые мы делали всей командой на протяжении всего сезона... Мы одержали самую главную победу – мы вышли в еврокубки.

– Как оно - быть легендой? Вас объявили легендой Полесья.

– Это, видимо, всех так называют, кто завершает карьеру. Я себя таким не считаю, я обычный парень, который играл и, я думаю, еще буду играть, но немножко на другом уровне.

– Что-то вспомнился Войцех Щенсны, завершивший карьеру, а затем его позвали в «Барселону», и он ее возобновил. Возможно, еще с каким-то течением времени вы тоже возобновите карьеру?

– Вы знаете, жизнь такая сложная штука, что все возможно. Потому возможно. Время покажет, – сказал Грицук.

Грицук выступал за Полесье с февраля 2021 года, отметившись 14 голами и 8 ассистами в 73 матчах. Также Василий играл за Александрию с 2012 по 2021 годы. В его активе 248 матчей, 44 гола и 33 ассиста.

В августе 2024 года Грицук эксклюзивно для Sport.ua сообщал, что несколько клубов предлагали ему контракт, но тогда он еще не мог определиться с будущим.