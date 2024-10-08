Названы лучшие игрок и тренер 9-го тура УПЛ, а также символическая сборная

Украинская Премьер-лига официально составила символическую сборную 9-го тура УПЛ, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 9-го тура. Традиционно это было сделано вместе с ведущими экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины.

Лучшим тренером 9-го тура эксперты признали Марино Пушича, который во главе Шахтера разгромил ЛНЗ (5:1), а лучшим игроком 9-го тура назван автор четырех голов в том матче Георгий Судаков (Шахтер).

В топ-5 игроков также вошли: Алексей Паламарчук (Ингулец), Луан Кампос (Верес), Артем Смоляков (Полесье), а также Александр Назаренко (Полесье) и Валентин Рубчинский (Динамо), которые по количеству набранных баллов разделили 5–6 места.

А в топ-3 тренеров вошли также Олег Шандрук (Верес) и Александр Шовковский (Динамо).

Символическая сборная 9-го тура УПЛ

Вратарь: Алексей Паламарчук (Ингулец)

Защитники: Артем Смоляков (Полесье), Владимир Виливальд (Ингулец), Дмитрий Семенов (Левый Берег), Ефим Конопля (Шахтер)

Полузащитники: Александр Назаренко (Полесье), Валентин Рубчинский (Динамо), Георгий Судаков (Шахтер), Артем Бондаренко (Шахтер), Луан Кампос (Верес)

Нападающий: Алексей Паламарчук (Ингулец)

Главный тренер: Марино Пушич (Шахтер)

Запас: Богдан Когут (Верес), Назарий Федоровский (Оболонь), Михаил Протасевич (Верес), Александр Тымчик (Динамо), Денис Попов (Динамо), Артем Шабанов (Александрия), Николай Матвиенко (Шахтер), Иван Калюжный (Александрия), Виталий Буяльский (Динамо), Дмитрий Крыськив (Шахтер), Яго Сикейра (Верес), Александр Зубков (Шахтер), Игорь Краснопир (Рух)