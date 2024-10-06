Турнирная таблица УПЛ. Динамо удерживает лидерство, Шахтер – на 4-м месте

С 4 до 6 октября прошли матчи 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

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Киевское Динамо переиграло Кривбасс (2:1) и продолжает лидировать (22 очка из 24).

Второе место делят Полесье и Александрия, которые набрали по 20 баллов

Донецкий Шахтер после разгрома ЛНЗ (5:1) занимает 4-е место с 16 пунктами.

Внизу турнирной таблицы находятся Оболонь и Ингулец (по 6).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 9-й тур

🔹 4 октября (пятница)

15:30. Черноморец – Оболонь – 1:0

18:00. Ингулец – Карпаты – 0:0

🔹 5 октября (суббота)

13:00. Верес – Заря – 2:1

15:30. Александрия – Рух – 1:1

18:00. Колос – Левый Берег – 0:0

🔹 6 октября (воскресенье)

13:00. Полесье – Ворскла – 2:1

15:30. Шахтер – ЛНЗ – 5:1

18:00. Динамо – Кривбасс – 2:1

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