Турнирная таблица УПЛ. Динамо удерживает лидерство, Шахтер – на 4-м месте
С 4 до 6 октября прошли матчи 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25
С 4 до 6 октября прошли матчи 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
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Киевское Динамо переиграло Кривбасс (2:1) и продолжает лидировать (22 очка из 24).
Второе место делят Полесье и Александрия, которые набрали по 20 баллов
Донецкий Шахтер после разгрома ЛНЗ (5:1) занимает 4-е место с 16 пунктами.
Внизу турнирной таблицы находятся Оболонь и Ингулец (по 6).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ УПЛ. 9-й тур
🔹 4 октября (пятница)
- 15:30. Черноморец – Оболонь – 1:0
- 18:00. Ингулец – Карпаты – 0:0
🔹 5 октября (суббота)
- 13:00. Верес – Заря – 2:1
- 15:30. Александрия – Рух – 1:1
- 18:00. Колос – Левый Берег – 0:0
🔹 6 октября (воскресенье)
- 13:00. Полесье – Ворскла – 2:1
- 15:30. Шахтер – ЛНЗ – 5:1
- 18:00. Динамо – Кривбасс – 2:1
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2
|Полесье
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3
|Александрия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|4
|Шахтер Донецк
|8
|5
|1
|2
|24 - 9
|16
|5
|Рух Львов
|8
|3
|4
|1
|14 - 4
|13
|6
|Заря
|9
|4
|0
|5
|9 - 11
|12
|7
|ЛНЗ Черкассы
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|8
|Кривбасс
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|9
|Черноморец
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|10
|Карпаты Львов
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|11
|Ворскла
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12
|Верес
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|13
|Колос К
|9
|1
|5
|3
|5 - 7
|8
|14
|Левый берег
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|15
|Оболонь
|9
|1
|2
|6
|4 - 20
|5
|16
|Ингулец
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
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