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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 23:59 | Обновлено 07 октября 2024, 00:41
153
0

Турнирная таблица УПЛ. Динамо удерживает лидерство, Шахтер – на 4-м месте

С 4 до 6 октября прошли матчи 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25

06 октября 2024, 23:59 | Обновлено 07 октября 2024, 00:41
153
0
Турнирная таблица УПЛ. Динамо удерживает лидерство, Шахтер – на 4-м месте
ФК Динамо

С 4 до 6 октября прошли матчи 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо переиграло Кривбасс (2:1) и продолжает лидировать (22 очка из 24).

Второе место делят Полесье и Александрия, которые набрали по 20 баллов

Донецкий Шахтер после разгрома ЛНЗ (5:1) занимает 4-е место с 16 пунктами.

Внизу турнирной таблицы находятся Оболонь и Ингулец (по 6).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 9-й тур

🔹 4 октября (пятница)

  • 15:30. Черноморец – Оболонь – 1:0
  • 18:00. Ингулец – Карпаты – 0:0

🔹 5 октября (суббота)

  • 13:00. Верес – Заря – 2:1
  • 15:30. Александрия – Рух – 1:1
  • 18:00. Колос – Левый Берег – 0:0

🔹 6 октября (воскресенье)

  • 13:00. Полесье – Ворскла – 2:1
  • 15:30. Шахтер – ЛНЗ – 5:1
  • 18:00. Динамо – Кривбасс – 2:1

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 8 7 1 0 16 - 4 22
2 Полесье 8 6 2 0 18 - 6 20
3 Александрия 8 6 2 0 14 - 6 20
4 Шахтер Донецк 8 5 1 2 24 - 9 16
5 Рух Львов 8 3 4 1 14 - 4 13
6 Заря 9 4 0 5 9 - 11 12
7 ЛНЗ Черкассы 9 3 3 3 10 - 13 12
8 Кривбасс 8 3 2 3 7 - 8 11
9 Черноморец 9 3 1 5 5 - 9 10
10 Карпаты Львов 9 2 3 4 10 - 14 9
11 Ворскла 9 2 3 4 9 - 14 9
12 Верес 9 2 3 4 9 - 13 9
13 Колос К 9 1 5 3 5 - 7 8
14 Левый берег 9 2 1 6 4 - 12 7
15 Оболонь 9 1 2 6 4 - 20 5
16 Ингулец 9 0 5 4 6 - 14 5
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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