Пять клубов АПЛ серьезно рассматривают трансфер хавбека сборной Украины

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации Topmercato, к Судакову есть большая заинтересованность клубов Английской Премьер-лиги. Сразу пять именитых клубов с Туманного Альбиона готовы рассмотреть трансфер Георгия в летнее трансферное окно 2025 года. Полузащитником сборной Украины заинтересовались лондонские «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси». Кроме клубов из столицы, за футболистом следят «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» десять матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.