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Англия
09 октября 2024, 00:11 | Обновлено 09 октября 2024, 00:25
826
8

Пять клубов АПЛ серьезно рассматривают трансфер хавбека сборной Украины

Георгий Судаков может покинуть «Шахтер»

09 октября 2024, 00:11 | Обновлено 09 октября 2024, 00:25
826
8
Пять клубов АПЛ серьезно рассматривают трансфер хавбека сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.

По информации Topmercato, к Судакову есть большая заинтересованность клубов Английской Премьер-лиги. Сразу пять именитых клубов с Туманного Альбиона готовы рассмотреть трансфер Георгия в летнее трансферное окно 2025 года. Полузащитником сборной Украины заинтересовались лондонские «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси». Кроме клубов из столицы, за футболистом следят «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» десять матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.

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Ливерпуль трансферы Арсенал Лондон Шахтер Донецк Челси трансферы УПЛ Георгий Судаков
Дмитро Олійник Источник: TopMercato.com
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Комментарии 8
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Alex T
Всего 5? Минимум с десяток пишите, и не только АПЛ, а и в других лигах же 
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+4
Dnipro87
Почалося. То нікому не здався , а тут покер і вже всі топи за ним в черзі.  Після одного вдалого матча знову до небес підняли його. Але матчі збірних швидко спустять мрійників на землю. 
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+4
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Vitason
Если Судаков положит чехам и грузинам по пару голов, тогда можно о чем-то говорить,а так забивать как он забил в ЧУ по полчаса обработать мяч посмотреть развернуться и ударить ,таких вольностей в Европе не дают,так что я считаю что  реальный класс нужно показывать на высоком уровне,вот это класс,а так это просто тренировка 
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+1
LexХХХ
Знов почалось Яке там "всерйоз"
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+1
TolsTIyELF
Он показал свой уровень, и это откровенно середняк. К тому же он ленивый высокомерный и тупой. Думаю что именно то что он  и шапоренко слабые психологически сказывается и на команде.
Бондоренко выглядит более качественным. 
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+1
Fitness.sports
PokerStar 🤣⚽
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0
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