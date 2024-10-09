Пять клубов АПЛ серьезно рассматривают трансфер хавбека сборной Украины
Георгий Судаков может покинуть «Шахтер»
22-летним полузащитником «Шахтера» Георгием Судаковым заинтересовался ряд европейских клубов.
По информации Topmercato, к Судакову есть большая заинтересованность клубов Английской Премьер-лиги. Сразу пять именитых клубов с Туманного Альбиона готовы рассмотреть трансфер Георгия в летнее трансферное окно 2025 года. Полузащитником сборной Украины заинтересовались лондонские «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси». Кроме клубов из столицы, за футболистом следят «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» десять матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.
Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.
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