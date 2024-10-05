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  4. Старт 9-го тура УПЛ, изменения в заявке сборной на ЛН, Судаков вместо КДБ?
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05 октября 2024, 06:55 |
1226
0

Старт 9-го тура УПЛ, изменения в заявке сборной на ЛН, Судаков вместо КДБ?

Главные новости за 4 октября на Sport.ua

05 октября 2024, 06:55 |
1226
0
Старт 9-го тура УПЛ, изменения в заявке сборной на ЛН, Судаков вместо КДБ?
ФК Черноморец

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 4 октября.

1А. Вновь на последних минутах. Черноморец вырвал победу над Оболонью
Семь из девяти матчей с участием команды Бабича завершались со счетом 1:0

1Б. Упущенный шанс в концовке. Карпаты во Львове сыграли вничью с Ингульцом
Команды голов не забивали

2А. Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
Андрей Ярмоленко и Александр Сваток переведены из резервного списка в основной

2Б. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова. Поможет ли сборной?
Украинский вингер пропустит 5 недель

2В. Еще один ключевой игрок сборной Украины получил травму
Миколенко может пропустить матчи Лиги наций

3А. Таблица коэффициентов УЕФА. Двое с нулем: у Украины – новый преследователь
Шахтер и Динамо проиграли матчи 2-го тура на евроарене, Швеция наступает на пятки

3Б. Тени в раю, или Почему Динамо безвольно проиграло Хоффенхайму
Валерий Василенко – об очередном поражении «Динамо» в Лиге Европы

4А. Каро снова это сделала! Соболенко вылетела из турнира WTA 1000 в Пекине
Мухова переиграла вторую ракетку мира на соревнованиях в Китае и пробилась в полуфинал

4Б. Олимпийская чемпионка одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Китае
Чжэн Циньвень переиграла Мирру Андрееву на соревнованиях WTA 1000 в Пекине

4В. Подчистили теннис. Определены полуфинальные пары на супертурнире в Пекине
4 октября на соревнованиях WTA 1000 состоялись четвертьфиналы в верхней части сетки

5. Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
Отошел в вечность бывший футболист и экс-тренер Анатолий Коньков

6. Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
На место Андрея Павелко собирается баллотироваться Андрей Шевченко

7. Ман Сити и Ливерпуль отправляли скаутов оценить уровень звезды Шахтера
Представители английских грандов были на недавнем матче «горняков» в ЛЧ против «Аталанты»

8А. Стало известно, где и против кого Беринчик будет защищать титул WBO
Денис проведет поединок с Джо Кордини в андеркарде боя Александр Усик – Тайсон Фьюри

8Б. UFC 307: два титульных поединка, легендарный Жозе Алду, украинский Дуэлянт
Анонс предстоящего турнира в Юте

9А. Кто забил на 25-й секунде? Наполи с голом и 2 ассистами Лукаку одолел Комо
В 7-м туре чемпионата Италии подопечные Конте обыграли соперников со счетом 3:1

9Б. ВИДЕО. Что натворил голкипер? Чудный спасительный гол на 90+7 в Чемпионшипе
Сандерленд вырвал ничью у Лидса в матче 9-го тура второго по силе дивизиона Англии

10. Ярослава МАГУЧИХ: «Думаю, до 2.15 можно прыгать – есть такие силы»
Олимпийская чемпионка и рекордсменка мира по прыжкам в высоту пообщалась с корреспонденткой Sport.ua

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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