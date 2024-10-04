Тени в раю, или Почему Динамо безвольно проиграло Хоффенхайму

Дела наших клубов в еврокубках – хуже не придумаешь. После двух сыгранных туров в активе «Шахтера» и «Динамо» одно очко на двоих. И на двоих ноль забитых мячей. И ведь не скажешь, что двум украинским грандам противостояли в этих матчах настоящие топы.

«Болонья», «Аталанта», «Лацио» и «Хоффенхайм» – команды хорошего уровня. Но не более того. Особенно если учесть, что все эти команды сейчас испытывают определенные игровые проблемы. Этими проблемами можно и нужно было воспользоваться. Когда, как не сейчас. Но, как оказалось, никогда.

После необъяснимого по сути поражения «Шахтера» от «Аталанты», после той безнадеги, после странных (мягко говоря) кадровых и тактических решений главного тренера «горняков» Марино Пушича, в динамовской игре хотелось увидеть в нашем исполнении хоть что-то жизнеутверждающее, хоть что-то вменяемое. Но и тут – мимо кассы.

После проигранного без шансов стартового поединка Лиги Европы против «Лацио» главный тренер «Динамо» Александр Шовковский в свое оправдание заметил, что, дескать, мы могли всей командой стать в защиту и попытаться зацепиться за очки, но вместо этого мы пытались играть в футбол.

Высказывание весьма дискуссионное, если учесть и итоговый результат, и саму так называемую игру подопечных Александра Владимировича. Но кто его знает, может он действительно был искренним в этом своем признании.

Именно игры как таковой лично я хотел увидеть в исполнении «Динамо» и во втором туре основного раунда Лиги Европы. Именно игры. И характера.

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Однако в данном случае я был неприятно удивлен еще до дебюта поединка, когда увидел стартовые составы. И вот теперь я усомнился в искренности слов Шовковского об игре в футбол. Потому что, если судить по стартовому протоколу матча против «Хоффенхайма», динамовский тренер откровенно собирался играть на результат, выставив сразу двух одноплановых опорников – Бражко и Михайленко.

В этом нет ничего зазорного – в игре на результат. Собственно, любой тренер заботится именно о конечном итоге поединка. Однако в этом случае Шовковский сделал, на мой взгляд, то, что сделал в игре против «Аталанты» его коллега из «Шахтера»: он перемудрил самого себя.

Очевидно, что нужно было со стартового свистка выпускать в пару к Бражко Пихаленка – футболиста иных качеств и характеристик, нежели Михайленко. Пихаленок не заменял бы Бражко, а дополнял бы его.

Но это скорее частности. Частности, которые стали видны уже по ходу матча. И особенно после финального свистка. Тогда стало понятно, что и с Волошиным Шовковский не угадал, и с Дубинчаком, и с Ванатом. Собственно, при желании можно было бы перечислить практически всех игроков стартового состава вице-чемпиона Украины, с которыми не угадал их тренер.

Но главное, все-таки, в другом. В том, прежде всего, что динамовцы не знали, что им делать на поле. Они играли по ситуации. Плана, конкретного плана на игру, если судить по увиденному, не было. Выбить мяч подальше. Или выбить хотя бы в аут. А там – как карта ляжет.

Карта легла хреново. Проблемы с динамовским центром обороны и в этот раз никуда не делись. Скорее наоборот: они проявились во всей своей уродливой красоте.

Но эта «красота» – к сожалению, объективный фактор. Других центрбеков у «Динамо» сейчас попросту нет: Себальос травмирован. Дячук только-только вышел из лазарета, а Биловар хорош лишь тем, что породнился с динамовским президентом. Так что тут не до жиру.

Вопрос в том, как повели себя динамовцы после того, как пропустили первый гол. Да никак. Они продолжили «играть» так, как и играли до того. Мысли в их действиях я не увидел.

Не увидел я мысли и в действиях динамовского тренера. Провалившие матч Михайленко и Ванат были заменены уже после того, как счет стал 2:0. Уже ничего нельзя было сделать, если говорить о конкретном случае.

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И если продолжать говорить о конкретном случае, то мне все равно не понятно, почему главной характеристикой гостевой команды в этом матче будет такой эпитет, как безвольность. Не нужно по этому поводу лепить отмазки на сложность логистики и постоянную игру в чужих стенах. Не надо.

Это может сработать для кого угодно, но только не для нас. Не для украинских болельщиков. Потому что для украинских болельщиков, которые находятся в худшем в разы положении, нежели футболисты «Динамо» (и «Шахтера», и национальной сборной Украины, и так далее, и тому подобное), такие заграничные вояжи видятся чем-то нереальным, запредельным. Раем для избранных.

И уж коль этих наших футболистов берут в рай, то нужно ему соответствовать. И играть не только за себя, но и за того парня. И прекратить все эти досужие разговорчики о дорожных тягостях. Все познается в сравнении. Кому, как не философу Шовковскому, это знать.

В конце концов, вы прекрасно знали, что будет именно так. Вы к этому стремились всеми мыслимыми и не мыслимыми способами. Поэтому заткнитесь и играйте.