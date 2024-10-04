Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тени в раю, или Почему Динамо безвольно проиграло Хоффенхайму
Лига Европы
04 октября 2024, 11:09 |
1722
11

Тени в раю, или Почему Динамо безвольно проиграло Хоффенхайму

Валерий Василенко – об очередном поражении «Динамо» в Лиге Европы

04 октября 2024, 11:09 |
1722
11
Тени в раю, или Почему Динамо безвольно проиграло Хоффенхайму
Getty Images/Global Images Ukraine

Дела наших клубов в еврокубках – хуже не придумаешь. После двух сыгранных туров в активе «Шахтера» и «Динамо» одно очко на двоих. И на двоих ноль забитых мячей. И ведь не скажешь, что двум украинским грандам противостояли в этих матчах настоящие топы.

«Болонья», «Аталанта», «Лацио» и «Хоффенхайм» – команды хорошего уровня. Но не более того. Особенно если учесть, что все эти команды сейчас испытывают определенные игровые проблемы. Этими проблемами можно и нужно было воспользоваться. Когда, как не сейчас. Но, как оказалось, никогда.

После необъяснимого по сути поражения «Шахтера» от «Аталанты», после той безнадеги, после странных (мягко говоря) кадровых и тактических решений главного тренера «горняков» Марино Пушича, в динамовской игре хотелось увидеть в нашем исполнении хоть что-то жизнеутверждающее, хоть что-то вменяемое. Но и тут – мимо кассы.

После проигранного без шансов стартового поединка Лиги Европы против «Лацио» главный тренер «Динамо» Александр Шовковский в свое оправдание заметил, что, дескать, мы могли всей командой стать в защиту и попытаться зацепиться за очки, но вместо этого мы пытались играть в футбол.

Высказывание весьма дискуссионное, если учесть и итоговый результат, и саму так называемую игру подопечных Александра Владимировича. Но кто его знает, может он действительно был искренним в этом своем признании.

Именно игры как таковой лично я хотел увидеть в исполнении «Динамо» и во втором туре основного раунда Лиги Европы. Именно игры. И характера.

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако в данном случае я был неприятно удивлен еще до дебюта поединка, когда увидел стартовые составы. И вот теперь я усомнился в искренности слов Шовковского об игре в футбол. Потому что, если судить по стартовому протоколу матча против «Хоффенхайма», динамовский тренер откровенно собирался играть на результат, выставив сразу двух одноплановых опорников – Бражко и Михайленко.

В этом нет ничего зазорного – в игре на результат. Собственно, любой тренер заботится именно о конечном итоге поединка. Однако в этом случае Шовковский сделал, на мой взгляд, то, что сделал в игре против «Аталанты» его коллега из «Шахтера»: он перемудрил самого себя.

Очевидно, что нужно было со стартового свистка выпускать в пару к Бражко Пихаленка – футболиста иных качеств и характеристик, нежели Михайленко. Пихаленок не заменял бы Бражко, а дополнял бы его.

Но это скорее частности. Частности, которые стали видны уже по ходу матча. И особенно после финального свистка. Тогда стало понятно, что и с Волошиным Шовковский не угадал, и с Дубинчаком, и с Ванатом. Собственно, при желании можно было бы перечислить практически всех игроков стартового состава вице-чемпиона Украины, с которыми не угадал их тренер.

Но главное, все-таки, в другом. В том, прежде всего, что динамовцы не знали, что им делать на поле. Они играли по ситуации. Плана, конкретного плана на игру, если судить по увиденному, не было. Выбить мяч подальше. Или выбить хотя бы в аут. А там – как карта ляжет.

Карта легла хреново. Проблемы с динамовским центром обороны и в этот раз никуда не делись. Скорее наоборот: они проявились во всей своей уродливой красоте.

Но эта «красота» – к сожалению, объективный фактор. Других центрбеков у «Динамо» сейчас попросту нет: Себальос травмирован. Дячук только-только вышел из лазарета, а Биловар хорош лишь тем, что породнился с динамовским президентом. Так что тут не до жиру.

Вопрос в том, как повели себя динамовцы после того, как пропустили первый гол. Да никак. Они продолжили «играть» так, как и играли до того. Мысли в их действиях я не увидел.

Не увидел я мысли и в действиях динамовского тренера. Провалившие матч Михайленко и Ванат были заменены уже после того, как счет стал 2:0. Уже ничего нельзя было сделать, если говорить о конкретном случае.

Getty Images/Global Images Ukraine

И если продолжать говорить о конкретном случае, то мне все равно не понятно, почему главной характеристикой гостевой команды в этом матче будет такой эпитет, как безвольность. Не нужно по этому поводу лепить отмазки на сложность логистики и постоянную игру в чужих стенах. Не надо.

Это может сработать для кого угодно, но только не для нас. Не для украинских болельщиков. Потому что для украинских болельщиков, которые находятся в худшем в разы положении, нежели футболисты «Динамо» (и «Шахтера», и национальной сборной Украины, и так далее, и тому подобное), такие заграничные вояжи видятся чем-то нереальным, запредельным. Раем для избранных.

И уж коль этих наших футболистов берут в рай, то нужно ему соответствовать. И играть не только за себя, но и за того парня. И прекратить все эти досужие разговорчики о дорожных тягостях. Все познается в сравнении. Кому, как не философу Шовковскому, это знать.

В конце концов, вы прекрасно знали, что будет именно так. Вы к этому стремились всеми мыслимыми и не мыслимыми способами. Поэтому заткнитесь и играйте.

По теме:
Тренер-эксперт рассказал, как должен измениться Ванат в Динамо
«Если хочешь переехать в Европу...» Известный тренер высказался о Шапаренко
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Кривбасс
статьи эксклюзив Динамо Киев Лига Европы Хоффенхайм - Динамо
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Футбол | 04 октября 2024, 07:05 33
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ

Киевляне проиграли «Хоффенхайму» 0:2

Названа оценка Довбика за 30 минут в неожиданно проигранном матче Ромы в ЛЕ
Футбол | 04 октября 2024, 10:11 0
Названа оценка Довбика за 30 минут в неожиданно проигранном матче Ромы в ЛЕ
Названа оценка Довбика за 30 минут в неожиданно проигранном матче Ромы в ЛЕ

Римляне уступили Эльфсборгу 0:1, украинец появился на поле на 65-й минуте

«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Футбол | 03.10.2024, 12:57
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
Хорошо для Украины? В Шахтере высказались о новом формате Лиги чемпионов
Футбол | 04.10.2024, 09:34
Хорошо для Украины? В Шахтере высказались о новом формате Лиги чемпионов
Хорошо для Украины? В Шахтере высказались о новом формате Лиги чемпионов
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Футбол | 03.10.2024, 11:55
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
Про сто третя з кінця команда Бундустліги на голову чильніше 2ї команди УПЛ... Менше треба ліпити зірок із сірих посередностей і змиритись, що це наш рівень, нажаль....
Ответить
+3
Remark
Ось тут чітко підібрано слово! Безвольно - це 100%.
Безхарактерно! 
І справа навіть не в рахунку. 
Бажання грати не було зовсім. Взагалі!
Ответить
+2
Xvalenok03
Что шахта, что динама проиграли. Динама пыталась поупираться, но результат тот же.
Играли безвольно, без мысли, апатично, защита у обеих команд рыдать и плакать.
Один тренер проиграл потому, что экспериментировал.
Второй проиграл потому, что игру команде поставил.
Замечание. В нынешней ситуации любая команда из забугорья уже сильный соперник. А если из ведущего чемпионата, то команда топ-уровня.
Ответить
+1
roman75zpr
Всё прямо, честно и по делу. А то что-то даже уже в большинство комментов (и с кучей плюсов) стало чувствоваться "отбеливание" бездарной игры и характера, как игроков, так и тренера, всё вокруг против них типа, а они - жертвы обстоятельств, в таком духе. Ну хоть Василенко, спасибо, не плывёт по этому течению...в никуда
Ответить
+1
Remark
Не забити цьому дну, яке пропускало від УСІХ!!! При чому і не по одному голу і доволі довгий час, в кожному матчі!
То це про щось 100% говорить.
Ответить
+1
AK.228
И надо что то делать Динамо с угловыми/стандартами… ну некуда не годится ….
Хофф пропускает в Германии практически больше всех 
Ответить
+1
AK.228
Пихаленка не хватало со старта и интенсивности продвижения мяча… я думаю в паре с Шапой они вполне могли бы это обеспечить…. Но увы
Ответить
+1
MIRRA
...коли я перед матчем рекомендував ставочку з -1 на німців (що було більш ніж очевидно для людей без рожевих окулярів), мене замінусували. І що це Вам дало? можна мілліон разів проспівти деферамби динамівцям, але рівень їх майстерності від цього не виросте.  Це стосується всіх клубів УПЛ, бо наш вболівальник звик жити минулими заслугами.
Ответить
0
Burevestnik
        з кожною статтею Валерія Василенко все краще і краще видно його здібності в розборі ігор, у виборі гравців, видно покращення його тактичних трактувань і  напрямків розвитку футбольних баталій.
        Василенка терміново назначити головним тренером збірної!!!  
        або для початку тренером Динамо !!! 
Ответить
-1
Джей Гетсбі
Єдина причина невдач - недотренер
Ответить
-3
Saar
З автором трішки не згоден;фраза "не топи, не більше" , я би до Аталанти і Лаціо не приміняв. Особливо до Аталанти,яка виграла ЛЄ !
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
03.10.2024, 03:10
Футбол
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
03.10.2024, 23:59 6
Футбол
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч полуфинала ЧМ по футзалу
02.10.2024, 15:45 23
Футзал
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
03.10.2024, 15:00 106
Футбол
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
02.10.2024, 22:46 6
Футбол
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
03.10.2024, 06:02 1
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем