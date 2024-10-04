Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова. Поможет ли сборной?

Каталонская «Жирона» официально сообщила, что у украинского полузащитника Виктора Цыганкова травма сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.

Отмечается, что на восстановление 26-летнему футболисту понадобится примерно 5 недель.

Это означает, что игрок точно пропустит октябрьские матчи сборной Украины - против Грузии (11.10) и Чехии (14.10), а также рискует не сыграть в заключительных поединках «сине-желтых» в Лиге наций - снова против Грузии (16.11) и против Албании (19.11).

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.