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  4. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова. Поможет ли сборной?
Испания
04 октября 2024, 15:53 | Обновлено 04 октября 2024, 15:55
1151
0

Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова. Поможет ли сборной?

Украинский вингер пропустит 5 недель

04 октября 2024, 15:53 | Обновлено 04 октября 2024, 15:55
1151
0
Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова. Поможет ли сборной?
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Жирона» официально сообщила, что у украинского полузащитника Виктора Цыганкова травма сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги.

Отмечается, что на восстановление 26-летнему футболисту понадобится примерно 5 недель.

Это означает, что игрок точно пропустит октябрьские матчи сборной Украины - против Грузии (11.10) и Чехии (14.10), а также рискует не сыграть в заключительных поединках «сине-желтых» в Лиге наций - снова против Грузии (16.11) и против Албании (19.11).

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Жирона
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