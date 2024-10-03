Стала известна судьба травмированного Ярмоленко в сборной Украины

Опытный вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко сможет заменить хавбека каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова в составе национальной сборной Украины. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, повреждение 34-летнего футболиста, из-за которого он пропускает матч Лиги Европы против «Хоффенхайма», не помешает ему сыграть в октябрьских матчах сборной.

Виктор Цыганков, по прогнозу врачей, пропустит как минимум 3 недели, поэтому его место в заявке национальной команды, скорее всего, займет Андрей Ярмоленко, который будет переведен из резервного списка.

В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).