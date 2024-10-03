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Лига наций
03 октября 2024, 12:10 |
1253
3

Стала известна судьба травмированного Ярмоленко в сборной Украины

Андрей восстановится от повреждения и сможет заменить Виктора Цыганкова

03 октября 2024, 12:10 |
1253
3
Стала известна судьба травмированного Ярмоленко в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Опытный вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко сможет заменить хавбека каталонской «Жироны» Виктора Цыганкова в составе национальной сборной Украины. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, повреждение 34-летнего футболиста, из-за которого он пропускает матч Лиги Европы против «Хоффенхайма», не помешает ему сыграть в октябрьских матчах сборной.

Виктор Цыганков, по прогнозу врачей, пропустит как минимум 3 недели, поэтому его место в заявке национальной команды, скорее всего, займет Андрей Ярмоленко, который будет переведен из резервного списка.

В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).

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Андрей Ярмоленко Виктор Цыганков сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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potemkin78
ну а кто ж как не он
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0
Sergey RockStar
Хватит уже Ярмоленко с могилы доставать! Неужели больше некого вызвать? Уже любого вызовите, кто бежит и моложе, но только не его. При всем уважении, но Андрей свое отыграл..
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