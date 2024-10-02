Яркие поединки ЛЧ, прес-конференция Пушича, сенсация от Стародубцевой
Главные новости за 1 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 1 октября.
1. Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?
Вечером 1 октября состоялись 7 матчей 2-го тура Лиги чемпионов
2A, Могли забивать больше. Судьбу матча Байер – Милан в ЛЧ решил один гол
Виктор Бонифасе принес леверкузенцам три очка
2B. Уверенная победа. Арсенал дома переиграл ПСЖ
Испанец Микель Артета комфортно обыграл соотечественника Луиса Энрике
2C. Хет-трик Адейеми и 7 голов. Боруссия Д уничтожила Селтик в ЛЧ
Шмели поиздевались над чемпионами Шотландии, матч закончился со счетом 7:1
3A. Реабилитировались за первый тур. Барселона уничтожила Янг Бойз в ЛЧ
Каталонцы разгромили соперника со счетом 5:0
3B. Холанд и компания. Манчестер Сити вынес Слован с украинцем в Лиге чемпионов
Игра завершилась со счетом 4:0, Даниил Игнатенко отыграл 63 минуты
4A. ПУШИЧ: «Аталанта играет в специфический футбол. Будет битва тактик»
Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию перед матчем ЛЧ с «Аталантой»
4B. Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина
Артему дадут отдохнуть
5A. Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова
Экс-футболист «Динамо» снова отличился крайне резонансным высказыванием
5B. Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом
Евгений будет выступать за медиафутбольную команду «Армат»
6. Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?
Голкипера обвиняют в провокациях болельщиков
7. Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле
Также упала стоимость Александра Зинченко
8. Легендарный экс-игрок Барселоны решил завершить футбольную карьеру
Андрес Иньеста решил повесить бутсы на гвоздь
9A. Стародубцева выбила 14-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине
В 4-м раунде WTA 1000 в Китае Юлия в двух сетах одолела Анну Калинскую
9B. Киченок и Костюк без шансов проиграли нейтралкам на супертурнире в Пекине
Украинский тандем в 1/8 финала тысячника в Китае уступил Андреевой и Шнайдер
10A. Не ищите логику в действиях Сергея Реброва
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