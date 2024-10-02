Яркие поединки ЛЧ, прес-конференция Пушича, сенсация от Стародубцевой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 1 октября.

1. Итоги дня 2-го тура Лиги чемпионов. Кто лидирует в гонке за трофей?

Вечером 1 октября состоялись 7 матчей 2-го тура Лиги чемпионов

2A, Могли забивать больше. Судьбу матча Байер – Милан в ЛЧ решил один гол

Виктор Бонифасе принес леверкузенцам три очка

2B. Уверенная победа. Арсенал дома переиграл ПСЖ

Испанец Микель Артета комфортно обыграл соотечественника Луиса Энрике

2C. Хет-трик Адейеми и 7 голов. Боруссия Д уничтожила Селтик в ЛЧ

Шмели поиздевались над чемпионами Шотландии, матч закончился со счетом 7:1

3A. Реабилитировались за первый тур. Барселона уничтожила Янг Бойз в ЛЧ

Каталонцы разгромили соперника со счетом 5:0

3B. Холанд и компания. Манчестер Сити вынес Слован с украинцем в Лиге чемпионов

Игра завершилась со счетом 4:0, Даниил Игнатенко отыграл 63 минуты

4A. ПУШИЧ: «Аталанта играет в специфический футбол. Будет битва тактик»

Коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию перед матчем ЛЧ с «Аталантой»

4B. Довбик не выйдет в старте на следующий матч Ромы. Стала известна причина

Артему дадут отдохнуть

5A. Каладзе пробил очередное дно. На этот раз поддержал заявление Лаврова

Экс-футболист «Динамо» снова отличился крайне резонансным высказыванием

5B. Селезнев вернется на поле. Евгений заключил контракт с украинским клубом

Евгений будет выступать за медиафутбольную команду «Армат»

6. Шанс для Лунина. Куртуа могут дисквалифицировать на 12 игр. В чем причина?

Голкипера обвиняют в провокациях болельщиков

7. Transfermarkt обновил ценники на игроков АПЛ. Мудрик стал еще дешевле

Также упала стоимость Александра Зинченко

8. Легендарный экс-игрок Барселоны решил завершить футбольную карьеру

Андрес Иньеста решил повесить бутсы на гвоздь

9A. Стародубцева выбила 14-ю ракетку мира и вышла в 1/4 финала турнира в Пекине

В 4-м раунде WTA 1000 в Китае Юлия в двух сетах одолела Анну Калинскую

9B. Киченок и Костюк без шансов проиграли нейтралкам на супертурнире в Пекине

Украинский тандем в 1/8 финала тысячника в Китае уступил Андреевой и Шнайдер

10A. Не ищите логику в действиях Сергея Реброва

Выбор главного тренера сборной Украины не удивляет

10B. Шахтер теряет, шедевры Бражко и Назаренко, Александрия и Динамо на вершине

Самые интересные события 8-го тура УПЛ