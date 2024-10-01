Киченок и Костюк без шансов проиграли нейтралкам на супертурнире в Пекине

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк завершили выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 1/8 финала украинки в двух сетах разгромно проиграли «нейтральному» тандему Мирра Андреева / Диана Шнайдер за 50 минут.

WTA 1000 Пекин. Пары. Хард. 1/8 финала

Мирра Андреева / Диана Шнайдер – Людмила Киченок (Украина) / Марта Костюк (Украина) – 6:1, 6:0

Киченок и Костюк провели десятый поединок в одной паре и первый турнир с 2021 года. Людмила зачастую играет вместе с Аленой Остапенко, с который выиграла трофей US Open, а Марта выступает с Еленой-Габриэлой Русе. На старте соревнований в столице Китая украинки выиграли у пары Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.

Андреева и Шнайдер в 2024 году сыграли в финале Олимпийских игр, где уступили итальянкам Сарре Эррани и Жасмин Паолини. В четвертьфинале тысячника в Пекине спортсменки из страны-террориста выйдут на корт против дуэта София Кенин / Бетани Маттек-Сандс.

Костюк в Пекине также играла и в одиночном разряде. Там первая ракетка Украины уступила Кэти Волынец во 2-м раунде.