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WTA
01 октября 2024, 12:15 | Обновлено 01 октября 2024, 12:24
234
4

Киченок и Костюк без шансов проиграли нейтралкам на супертурнире в Пекине

Украинский тандем в 1/8 финала тысячника в Китае уступил Андреевой и Шнайдер в двух сетах

01 октября 2024, 12:15 | Обновлено 01 октября 2024, 12:24
234
4
Киченок и Костюк без шансов проиграли нейтралкам на супертурнире в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Марта Костюк

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк завершили выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 1/8 финала украинки в двух сетах разгромно проиграли «нейтральному» тандему Мирра Андреева / Диана Шнайдер за 50 минут.

WTA 1000 Пекин. Пары. Хард. 1/8 финала

Мирра Андреева / Диана Шнайдер – Людмила Киченок (Украина) / Марта Костюк (Украина) – 6:1, 6:0

Киченок и Костюк провели десятый поединок в одной паре и первый турнир с 2021 года. Людмила зачастую играет вместе с Аленой Остапенко, с который выиграла трофей US Open, а Марта выступает с Еленой-Габриэлой Русе. На старте соревнований в столице Китая украинки выиграли у пары Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд.

Андреева и Шнайдер в 2024 году сыграли в финале Олимпийских игр, где уступили итальянкам Сарре Эррани и Жасмин Паолини. В четвертьфинале тысячника в Пекине спортсменки из страны-террориста выйдут на корт против дуэта София Кенин / Бетани Маттек-Сандс.

Костюк в Пекине также играла и в одиночном разряде. Там первая ракетка Украины уступила Кэти Волынец во 2-м раунде.

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Киченок / Костюк – Андреева / Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила Киченок Марта Костюк Мирра Андреева Диана Шнайдер WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Shvendya7
При Иосифе Виссарионовиче за такую игру поехали бы лес валить лет на десять. Позорище.
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+2
Юрій Щербань
ганьба  так безвольно іграти 
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+1
C.Пеклов
ганьба повна!
Ответить
+1
Андрій Заліщук
Пара абсолютно незіграна, але насрати на цю поразку, тримаємо кулаки за Юльку!!!
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0
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