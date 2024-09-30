Матч длиной в день. Киченок и Костюк вышли в 1/8 финала турнира в Пекине

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк вышли в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине в парном разряде.

В 1/16 финала сине-желтый тандем обыграл дуэт чешки Екатерины Синяковой и американки Тейлор Таунсенд.

Интересно, что матч Киченок и Костюк длился почти сутки. Дело в том, что игра началась еще днем 29 сентября, но из-за погодных условий встреча была перенесена после тайбрейков во втором сете.

WTA 1000 Пекин. Парный разряд. 1/16 финала. 29-30 сентября

Людмила Киченок (Украина) / Марта Костюк (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – 2:6, 7:6 (9:7), 11:9

В 1/8 финала Людмила Киченок и Марта Костюк сыграют против россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.