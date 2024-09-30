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  4. Матч длиной в день. Киченок и Костюк вышли в 1/8 финала турнира в Пекине
WTA
30 сентября 2024, 08:18 |
580
2

Матч длиной в день. Киченок и Костюк вышли в 1/8 финала турнира в Пекине

Людмила и Марта обыграли Екатерину Синякову и Тейлор Таунсенд

30 сентября 2024, 08:18 |
580
2
Матч длиной в день. Киченок и Костюк вышли в 1/8 финала турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Марта Костюк

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк вышли в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине в парном разряде.

В 1/16 финала сине-желтый тандем обыграл дуэт чешки Екатерины Синяковой и американки Тейлор Таунсенд.

Интересно, что матч Киченок и Костюк длился почти сутки. Дело в том, что игра началась еще днем 29 сентября, но из-за погодных условий встреча была перенесена после тайбрейков во втором сете.

WTA 1000 Пекин. Парный разряд. 1/16 финала. 29-30 сентября
Людмила Киченок (Украина) / Марта Костюк (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) – 2:6, 7:6 (9:7), 11:9

В 1/8 финала Людмила Киченок и Марта Костюк сыграют против россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

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Людмила Киченок WTA Пекин Марта Костюк Катерина Синякова Тейлор Таунсенд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 2
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Walle
Останній удар це єдина світла пляма в грі Костюк. Якщо вона і проти руснявої пари буде так подавати, то шансів ніяких не буде
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+2
Sashamar
Кілька разів створити собі труднощі, щоб потім героїчно їх подолати. Це дуже по нашому, принаймні на обох тайбрейках. Але Люда впоралася з Мартой.
Чи здолають срібну олімпійську парочку? Все залежить від рівня Мартіних психів.
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0
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