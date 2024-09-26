Фиаско Динамо в ЛЕ, сенсация в футзале, разгромы от Арсенала и Ливерпуля

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 25 сентября.

1А. Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио

Киевляне неудачно стартовали в основном раунде Лиги Европы

1Б. Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы

Главный тренер киевлян провел пресс-конференцию после матча 1-го тура ЛЕ (0:3)

2А. Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения

Порту на выезде проиграл норвежскому клубу Буде-Глимт со счетом 2:3

2Б. Дубль сына ван Боммеля. АЗ Алкмаар и Эльфсборг устроили феерический матч

Хозяева поля забили три мяча, на что гости ответили двумя

2В. Ман Юнайтед не сумел обыграть Твенте на старте Лиги Европы

На гол Кристиана Эриксена гости ответили точным ударом Сэма Ламмерса

2Г. Итоги первого дня Лиги Европы. Динамо – на последнем месте в таблице

Киевская команда на старте ЛЕ в Гамбурге проиграло Лацио со счетом 0:3

3А. Без Зинченко, но с 16-летним кипером. Арсенал одолел Болтон в Кубке лиги

«Канониры» на классе переиграли соперника

3Б. Два дубля и Салах. Ливерпуль отгрузил Вест Хэму 5 голов в Кубке лиги Англии

Игра завершилась со счетом 5:1, единственный мяч лондонцев – автогол Квансы

3В. Битва грандов, с кем сыграет Челси? Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги Англии

Манчестер Сити встретится с Тоттенхэмом, Мудрик и компания против Ньюкасла или Уимблдона

4А. Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу

Сборная Венесуэлы неожиданно переиграла Испанию со счетом 2:1 на старте плей-офф

4Б. Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ

25 сентября состоялись два матча 1/8 финала чемпионата мира 2024 по футзалу

5А. Стародубцева успешно дебютировала в основе престижного турнира в Пекине

Юлия впервые выиграла матч на уровне WTA 1000

5Б. Цуренко неудачно стартовала на большом турнире в Пекине

Леся проиграла шестой матч подряд

5В. Калинина проиграла в Пекине словачке, которая на прошлой неделе взяла титул

Ангелина уступила Ребекке Шрамковой в первом раунде соревнований в Китае

6А. Юный украинский защитник провалил просмотр в Жироне

17-летний Евгений Рябоконь не подошел ни одной из команд каталонского клуба

6Б. Интересовался Ман Сити. Украинский кипер продлил контракт с клубом Хорватии

Давид Фесюк останется в Хайдуке как минимум до 2026 года

7А. Флик – дальше непобежденный в Испании. Барселона выиграла 7-й матч Ла Лиги

Каталонцы на домашней арене одолели «Хетафе»

7Б. Лузстрик прерван. Жирона сыграла вничью с Райо, у Цыганкова – желтая

Матч 7-го тура Ла Лиги 2024/25 завершился со счетом 0:0

8А. Все согласовали. Барса нашла именитую замену травмированному Тер Штегену

Войцех Щенсны станет игроком «Барсы»

8Б. Ни за какие деньги. Арсенал ответил Реалу насчет трансфера своей звезды

Лондонцы не готовы продавать Вильяма Салиба

9. Чемпион мира 2018 завершил карьеру в 31 год из-за травмы колена

Рафаэль Варан начинает новаю жизнь вне поля

10. Не только доминатор: Артета становится смесью Гвардиолы и Моуринью

Оцениваем стиль главного тренера Арсенала