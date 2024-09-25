Юный украинский защитник провалил просмотр в Жироне
17-летний Евгений Рябоконь не подошел ни одной из команд каталонского клуба
17-летний украинский защитник Евгений Рябоконь не сумел пройти просмотр ни в одну из команд каталонской Жироны.
Еще в августе Sport.ua сообщал, что украинец отправился в Испанию. Красно-белые искали усиление перед стартом в Юношеской Лиге УЕФА.
Рябоконь является воспитанником ковалевского Колоса. После начала войны выступал за чешский клуб Словацко. Вызывался в сборную Украины 2007 года, но на чемпионат Европы U-17 не поехал. Действует на позиции центрального защитника.
В основной команде Жироны играет украинец Виктор Цыганков, а в составе юношеской – Дмитрий Мельниченко.
❌🔴⚪️| 𝐑𝐘𝐀𝐁𝐎𝐊𝐎𝐍 𝐈 𝐀𝐀𝐑𝐎𝐍 𝐌𝐈𝐒𝐄𝐇𝐎𝐔𝐘 𝐍𝐎 𝐒𝐄𝐆𝐔𝐄𝐈𝐗𝐄𝐍— Miquel Costa (@MiquelCostaB) September 25, 2024
Després de les proves fetes amb juvenil i filial del GIRONA respectivament, cap dels dos es queda al club.
Yevhen (🇺🇦) i Aaron (🇳🇱) van entrenar a l’agost, però em consta que cap dels dos es queda. pic.twitter.com/twycvpxIO1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший итальянский футболист прогнозирует, что Артем забьет в этом сезоне 16-17 голов
Лондонцы победили со счетом 5:0