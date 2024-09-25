Юный украинский защитник провалил просмотр в Жироне

17-летний украинский защитник Евгений Рябоконь не сумел пройти просмотр ни в одну из команд каталонской Жироны.

Еще в августе Sport.ua сообщал, что украинец отправился в Испанию. Красно-белые искали усиление перед стартом в Юношеской Лиге УЕФА.

Рябоконь является воспитанником ковалевского Колоса. После начала войны выступал за чешский клуб Словацко. Вызывался в сборную Украины 2007 года, но на чемпионат Европы U-17 не поехал. Действует на позиции центрального защитника.

В основной команде Жироны играет украинец Виктор Цыганков, а в составе юношеской – Дмитрий Мельниченко.