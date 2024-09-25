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Испания
25 сентября 2024, 20:15 | Обновлено 25 сентября 2024, 21:32
3851
2

Юный украинский защитник провалил просмотр в Жироне

17-летний Евгений Рябоконь не подошел ни одной из команд каталонского клуба

25 сентября 2024, 20:15 | Обновлено 25 сентября 2024, 21:32
3851
2
Юный украинский защитник провалил просмотр в Жироне
УАФ. Евгений Рябоконь

17-летний украинский защитник Евгений Рябоконь не сумел пройти просмотр ни в одну из команд каталонской Жироны.

Еще в августе Sport.ua сообщал, что украинец отправился в Испанию. Красно-белые искали усиление перед стартом в Юношеской Лиге УЕФА.

Рябоконь является воспитанником ковалевского Колоса. После начала войны выступал за чешский клуб Словацко. Вызывался в сборную Украины 2007 года, но на чемпионат Европы U-17 не поехал. Действует на позиции центрального защитника.

В основной команде Жироны играет украинец Виктор Цыганков, а в составе юношеской – Дмитрий Мельниченко.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Wlad West
Тупорылые, в 2007-м он только родился, а спирт его в сборную вызвал)))
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stalevar1250
Ледацюга тому шо!! 
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