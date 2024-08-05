Жирона просматривает украинского защитника

Как стало известно Sport.ua, 17-летний украинский защитник Евгений Рябоконь находится на просмотре в испанской «Жироне». Рябоконь проходит двухнедельный просмотр на уровне юношеской команды «Жироны». Каталонский клуб ищет усиление перед стартом в Юношеской Лиге УЕФА.

Рябоконь является воспитанником ковалевского «Колоса». После начала войны выступал за чешский клуб «Словацко». Вызывался в сборную Украины 2007 года, но на чемпионат Европы U-17 не поехал. Действует на позиции центрального защитника.

Напомним, что в составе юношеской команды «Жироны» выступает бывший игрок «Динамо», «Руха» Дмитрий Мельниченко, а в основной команде –вингер сборной Украины Виктор Цыганков.