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Испания
05 августа 2024, 14:18 | Обновлено 05 августа 2024, 15:07
2321
0

Жирона просматривает украинского защитника

В испанском клубе может появиться еще один украинец

05 августа 2024, 14:18 | Обновлено 05 августа 2024, 15:07
2321
0
Жирона просматривает украинского защитника
УАФ. Евгений Рябоконь

Как стало известно Sport.ua, 17-летний украинский защитник Евгений Рябоконь находится на просмотре в испанской «Жироне». Рябоконь проходит двухнедельный просмотр на уровне юношеской команды «Жироны». Каталонский клуб ищет усиление перед стартом в Юношеской Лиге УЕФА.

Рябоконь является воспитанником ковалевского «Колоса». После начала войны выступал за чешский клуб «Словацко». Вызывался в сборную Украины 2007 года, но на чемпионат Европы U-17 не поехал. Действует на позиции центрального защитника.

Напомним, что в составе юношеской команды «Жироны» выступает бывший игрок «Динамо», «Руха» Дмитрий Мельниченко, а в основной команде –вингер сборной Украины Виктор Цыганков.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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