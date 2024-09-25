В среду, 25 сентября, прошел матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Барселона» и «Хетафе».

Игра прошла в Барселоне на Олимпийском стадионе.

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Единственный гол в матче забил Роберт Левандовски на 19-й минуте. Поляк забил уже 7-й матч в чемпионате – он лучший бомбардир Ла Лиги.

«Барселона» с новым тренером Фликом выиграла 7-й подряд матч в испанском чемпионате. «Барса» набрала максимальное количество очков – 21 и опережает «Реал» на четыре пункта.

Ла Лига. 7-й тур, 25 сентября.

Барселона – Хетафе – 1:0

Гол: Левандовски, 19.

Барселона: Пенья, Бальде (Мартин, 88), Мартинес, Кубарси (Форт, 88), Кунде, Касадо, Эрик Гарсия, Рафинья, Торре (Ферран Торрес, 63), Ямал, Левандовски (Педри, 77).



Хетафе: Сория, Иглесиас, Альдерете, Беррокаль, Джене (Рико, 87), Милья, Сола (Кейта, 63), Сантьяго (Арамбарри, 63), Аленья (Майораль, 63), Карлес Перес, Уче (Йылдырым, 80).

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