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Чемпионат Испании
Барселона
25.09.2024 22:00 – FT 1 : 0
Хетафе
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Испания
25 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 26 сентября 2024, 00:21
436
1

Флик – дальше непобежденный в Испании. Барселона выиграла 7-й матч Ла Лиги

Каталонцы на домашней арене одолели «Хетафе»

25 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 26 сентября 2024, 00:21
436
1
Флик – дальше непобежденный в Испании. Барселона выиграла 7-й матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В среду, 25 сентября, прошел матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Барселона» и «Хетафе».

Игра прошла в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче забил Роберт Левандовски на 19-й минуте. Поляк забил уже 7-й матч в чемпионате – он лучший бомбардир Ла Лиги.

«Барселона» с новым тренером Фликом выиграла 7-й подряд матч в испанском чемпионате. «Барса» набрала максимальное количество очков – 21 и опережает «Реал» на четыре пункта.

Ла Лига. 7-й тур, 25 сентября.

Барселона – Хетафе – 1:0
Гол: Левандовски, 19.

Барселона: Пенья, Бальде (Мартин, 88), Мартинес, Кубарси (Форт, 88), Кунде, Касадо, Эрик Гарсия, Рафинья, Торре (Ферран Торрес, 63), Ямал, Левандовски (Педри, 77).

Хетафе: Сория, Иглесиас, Альдерете, Беррокаль, Джене (Рико, 87), Милья, Сола (Кейта, 63), Сантьяго (Арамбарри, 63), Аленья (Майораль, 63), Карлес Перес, Уче (Йылдырым, 80).

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Роберт Левандовски Барселона Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Хетафе
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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pol-55
Хм,вона на 90+4 відскочила,якийсь чувак з Хетафе промазав з кількох метрів(один в один).
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