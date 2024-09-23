Испания23 сентября 2024, 23:11 |
31
0
Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 сентября матч 7-го тура Ла Лиги
23 сентября 2024, 23:11 |
31
0
В среду, 25 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Хетафе».
Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – ХетафеСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 23 сентября 2024, 00:01 2
Даниэль убедительно одолел Энтони в титульном бою
Бокс | 23 сентября 2024, 00:33 5
Александр посетил бой в Лондоне
Футбол | 23.09.2024, 11:05
Футбол | 23.09.2024, 22:38
Футбол | 23.09.2024, 21:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2024, 00:33 97
23.09.2024, 09:59 29
22.09.2024, 19:27 65
21.09.2024, 20:23 3
22.09.2024, 07:23 42
22.09.2024, 07:41 4
22.09.2024, 07:33 3
22.09.2024, 21:25 4