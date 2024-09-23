В среду, 25 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Хетафе».

Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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