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Чемпионат Испании
Барселона
25.09.2024 22:00 - : -
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 сентября 2024, 23:11 |
31
0

Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 сентября матч 7-го тура Ла Лиги 

23 сентября 2024, 23:11 |
31
0
Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В среду, 25 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Хетафе».

Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Хетафе
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Барселона Барселона - Хетафе Хетафе Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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