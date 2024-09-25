25 сентября на «Эстади Олимпико» пройдет матч 7-го тура Примеры, в котором «Барселона» встретится с «Хетафе». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда ухитрилась в 2023-м году взять победы и в Суперкубке Испании, и в Примере. Но Хави не просто не смог развить успехи, удержаться на вершине - все для него закончилось откровенно неудачной следующей темпорадой. В итоге Лапорта, может, и не особенно этого и желая, но был вынужден расстаться с легендарным для сине-гранатовых экс-полузащитником. Его сменил явно более опытный специалист в лице Флика. И Ханси, при всех проблемах каталонцев (финансовые проблемы особенно не уменьшились, игроков приходилось фактически прогонять, а единственный серьезный новичок, Дани Ольмо, уже получил достаточно серьезную травму), стартовал с серии побед, единолично возглавив Примеру. В Лиге чемпионов с Монако подвел товарищей Эрик Гарсия быстрым удалением. В итоге французы ухитрились выиграть у фаворита пары. Потом выместили злость на Вильярреале, но Тер Штеген получил тяжелую травму - кем его менять?

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Хетафе

Клуб переживают вторую каденцию Пепе Бордаласа. Первый принес подъем из Сегунды в плей-офф Лиги Европы. Второй пока что не давал настолько же ярких результатов. Но для начала он не дал хотя бы вылететь в Ла Лигу, а в 2022/2023 синие уже были крепким середняком с узнаваемым акцентом в тактике на оборону. Были надежды, что в новой темпораде получится прибавить. Но долгое время вообще не удавалось взять хотя бы первой победы. Более того, после ничьих с Атлетиком, Райо Вальекано и Реалом Сосьедад последовали поражения на выезде от Севильи и Бетиса. Могли проиграть и Леганесу дома, но сровняли с пенальти в концовке.

Статистика личных встреч

За последнее десятилетие синие взяли только одну победу с каталонским грандом. Но в 2023-м году столичная команда с ним дважды сводила поединки к нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интриги от этой пары. Ставим на победу сине-гранатовых с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,72).