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Испания
25 сентября 2024, 20:04 | Обновлено 25 сентября 2024, 20:05
630
0

Ни за какие деньги. Арсенал ответил Реалу насчет трансфера своей звезды

Лондонцы не готовы продавать Вильяма Салиба

25 сентября 2024, 20:04 | Обновлено 25 сентября 2024, 20:05
630
0
Ни за какие деньги. Арсенал ответил Реалу насчет трансфера своей звезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Мадридский «Реал» серьезно интересуется французским центральным защитником лондонского «Арсенала» Вильямом Салиба.

Однако, как отмечает портал Football Transfers, этот трансфер пока невозможен. Представители «Реала» уже связались с «канонирами» относительно трансфера француза и получили отказ – лондонцы не готовы продавать Салиба даже за любые деньги мира.

В сезоне 2023/24 Вильям Салиба провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

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Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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