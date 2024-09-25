Ни за какие деньги. Арсенал ответил Реалу насчет трансфера своей звезды
Лондонцы не готовы продавать Вильяма Салиба
Мадридский «Реал» серьезно интересуется французским центральным защитником лондонского «Арсенала» Вильямом Салиба.
Однако, как отмечает портал Football Transfers, этот трансфер пока невозможен. Представители «Реала» уже связались с «канонирами» относительно трансфера француза и получили отказ – лондонцы не готовы продавать Салиба даже за любые деньги мира.
В сезоне 2023/24 Вильям Салиба провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
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