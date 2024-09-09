Реал нацелился на суперзвездного защитника Арсенала

Мадридский «Реал» серьезно интересуется французским центральным защитником лондонского «Арсенала» Вильямом Салиба, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, скауты королевского клуба внимательно просматривали действия 23-летнего футболиста в одном из его последних матчей за «канониров» – против «Астон Виллы» (2:0).

В сезоне 2023/24 Вильям Салиба провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется вратарем «Брайтона» Бартом Вербрюггеном.