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Испания
09 сентября 2024, 07:41 |
1284
0

Реал нацелился на суперзвездного защитника Арсенала

Вильям Салиба может продолжить карьеру в Ла Лиге

09 сентября 2024, 07:41 |
1284
0
Реал нацелился на суперзвездного защитника Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

Мадридский «Реал» серьезно интересуется французским центральным защитником лондонского «Арсенала» Вильямом Салиба, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, скауты королевского клуба внимательно просматривали действия 23-летнего футболиста в одном из его последних матчей за «канониров» – против «Астон Виллы» (2:0).

В сезоне 2023/24 Вильям Салиба провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется вратарем «Брайтона» Бартом Вербрюггеном.

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Вильям Салиба Арсенал Лондон Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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