Интересовался Ман Сити. Украинский кипер продлил контракт с клубом Хорватии

19-летний украинский голкипер Давид Фесюк официально продлил контракт с хорватским Хайдуком.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

«Я счастлив, для меня это серьезный шаг. Чувствую только гордость и счастье, что я могу продлить контракт с таким большим клубом. Я с нетерпением жду новых вызовов», – прокомментировал подписание соглашения Фесюк.

Фесюк с 2021 гола находится в системе Хайдука. За основную команду он провел всего 1 матч – товарищеский. В сезоне 2023/24 Давид был в аренде Кроатии, но и там за основу не выступал.

Весной 2024 года Sport.ua сообщал, что скауты Манчестер Сити просматривали Фесюка.