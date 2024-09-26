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26 сентября 2024, 06:09 | Обновлено 26 сентября 2024, 06:12
364
0

Интересовался Ман Сити. Украинский кипер продлил контракт с клубом Хорватии

Давид Фесюк останется в Хайдуке как минимум до 2026 года

26 сентября 2024, 06:09 | Обновлено 26 сентября 2024, 06:12
364
0
Интересовался Ман Сити. Украинский кипер продлил контракт с клубом Хорватии
ФК Хайдук. Давид Фесюк

19-летний украинский голкипер Давид Фесюк официально продлил контракт с хорватским Хайдуком.

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

«Я счастлив, для меня это серьезный шаг. Чувствую только гордость и счастье, что я могу продлить контракт с таким большим клубом. Я с нетерпением жду новых вызовов», – прокомментировал подписание соглашения Фесюк.

Фесюк с 2021 гола находится в системе Хайдука. За основную команду он провел всего 1 матч – товарищеский. В сезоне 2023/24 Давид был в аренде Кроатии, но и там за основу не выступал.

Весной 2024 года Sport.ua сообщал, что скауты Манчестер Сити просматривали Фесюка.

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Давид Фесюк продление контракта Хайдук Сплит чемпионат Хорватии по футболу Манчестер Сити
Даниил Агарков Источник: ФК Хайдук
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