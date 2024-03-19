Скауты Манчестер Сити будут просматривать вратаря сборной Украины
В поле зрения скаутов чемпиона Англии попал голкипер юношеской сборной Украины U-19 Давид Фесюк
Как стало известно Sport.ua, скауты «Манчестер Сити» посетят элит-раунд отбора на чемпионат Европы U-19, который состоится в столице Северной Македонии Скопье с 20 по 26 марта.
По нашей информации, англичане будут просматривать украинского вратаря Давида Фесюка. Представители «горожан» ранее посещали матчи юношеского чемпионата Хорватии и товарищеский турнир в Корее, чтобы наблюдать за игрой Фесюка.
Контракт Фесюка принадлежит «Хайдуку», но вторую часть сезона он проводит в составе клуба «Кроация».
Давид Фесюк стабильно вызывается в сборную 2005 года рождения. Во время первой квалификации на Мальте был капитаном команды.
Соперниками сборной Украины во время элит-раунда будут команды Северной Македонии, Швейцарии и Латвии. Победитель группы выходит на Евро-2025.
Ранее мы сообщали, что глава УАФ Андрей Шевченко посетит матч Северная Македония – Украина, в котором за «сине-желтых» может дебютировать его сын Кристиан.
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