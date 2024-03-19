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19 марта 2024, 00:40 | Обновлено 19 марта 2024, 00:45
945
0

Скауты Манчестер Сити будут просматривать вратаря сборной Украины

В поле зрения скаутов чемпиона Англии попал голкипер юношеской сборной Украины U-19 Давид Фесюк

19 марта 2024, 00:40 | Обновлено 19 марта 2024, 00:45
945
0
Скауты Манчестер Сити будут просматривать вратаря сборной Украины
ФК Кроация. Давид Фесюк

Как стало известно Sport.ua, скауты «Манчестер Сити» посетят элит-раунд отбора на чемпионат Европы U-19, который состоится в столице Северной Македонии Скопье с 20 по 26 марта.

По нашей информации, англичане будут просматривать украинского вратаря Давида Фесюка. Представители «горожан» ранее посещали матчи юношеского чемпионата Хорватии и товарищеский турнир в Корее, чтобы наблюдать за игрой Фесюка.

Контракт Фесюка принадлежит «Хайдуку», но вторую часть сезона он проводит в составе клуба «Кроация».

Давид Фесюк стабильно вызывается в сборную 2005 года рождения. Во время первой квалификации на Мальте был капитаном команды.

Соперниками сборной Украины во время элит-раунда будут команды Северной Македонии, Швейцарии и Латвии. Победитель группы выходит на Евро-2025.

Ранее мы сообщали, что глава УАФ Андрей Шевченко посетит матч Северная Македония – Украина, в котором за «сине-желтых» может дебютировать его сын Кристиан.

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инсайд Давид Фесюк сборная Украины по футболу U-19
Источник Sport.ua
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