Скауты Манчестер Сити будут просматривать вратаря сборной Украины

Как стало известно Sport.ua, скауты «Манчестер Сити» посетят элит-раунд отбора на чемпионат Европы U-19, который состоится в столице Северной Македонии Скопье с 20 по 26 марта.

По нашей информации, англичане будут просматривать украинского вратаря Давида Фесюка. Представители «горожан» ранее посещали матчи юношеского чемпионата Хорватии и товарищеский турнир в Корее, чтобы наблюдать за игрой Фесюка.

Контракт Фесюка принадлежит «Хайдуку», но вторую часть сезона он проводит в составе клуба «Кроация».

Давид Фесюк стабильно вызывается в сборную 2005 года рождения. Во время первой квалификации на Мальте был капитаном команды.

Соперниками сборной Украины во время элит-раунда будут команды Северной Македонии, Швейцарии и Латвии. Победитель группы выходит на Евро-2025.

Ранее мы сообщали, что глава УАФ Андрей Шевченко посетит матч Северная Македония – Украина, в котором за «сине-желтых» может дебютировать его сын Кристиан.