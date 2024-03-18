Будет болеть за сына. Шевченко посетит матч юношеской сборной Украины
Глава УАФ Андрей Шевченко посетит матч Северная Македония – Украина
Как стало известно Sport.ua, Андрей Шевченко посетит игру в Скопье игру элит-раунда Евро-2024 Северная Македония – Украина. Поединок состоится 20 марта в 15:00 по киевскому времени.
С большой долей вероятности Кристиан Шевченко выйдет в основном составе на позиции вингера.
В феврале Шевченко-младший получил украинское гражданство и возможность играть за юношеские сборные Украины. Кристиан является воспитанником Академии «Челси». Сейчас выступает за «Уотфорд».
Также 23 и 26 марта юношеская сборная Украины сыграет с Латвией и Швейцарией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Манчестер Сити встретится с Челси, Ковентри проведет поединок с Манчестер Юнайтед
15-17 марта состоялись матчи Ла Лиги