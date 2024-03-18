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Молодежные турниры
18 марта 2024, 12:01 | Обновлено 18 марта 2024, 12:03
638
3

Будет болеть за сына. Шевченко посетит матч юношеской сборной Украины

Глава УАФ Андрей Шевченко посетит матч Северная Македония – Украина

18 марта 2024, 12:01 | Обновлено 18 марта 2024, 12:03
638
3
Будет болеть за сына. Шевченко посетит матч юношеской сборной Украины
Instagram. Андрей Шевченко с сыном

Как стало известно Sport.ua, Андрей Шевченко посетит игру в Скопье игру элит-раунда Евро-2024 Северная Македония – Украина. Поединок состоится 20 марта в 15:00 по киевскому времени.

С большой долей вероятности Кристиан Шевченко выйдет в основном составе на позиции вингера.

В феврале Шевченко-младший получил украинское гражданство и возможность играть за юношеские сборные Украины. Кристиан является воспитанником Академии «Челси». Сейчас выступает за «Уотфорд».

Также 23 и 26 марта юношеская сборная Украины сыграет с Латвией и Швейцарией.

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Андрей Шевченко Кристиан Шевченко сборная Украины по футболу U-19 инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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ALKOSruLKA
Якщо цей пацан хоча б на половину реалізує потенціал Шеви-старшого - то хай його й надалі тягнуть... З форвардами у нас печалька... На Довбику-Яремчуку довго не продержимось - а далі прірва...
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0
Shturmgewehr
Тепер Михайленко буде змушений ставити Крістіана в склад, бо батько ж не дарма приїде дивитися...
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0
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