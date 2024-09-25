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Лига Европы
АЗ Алкмаар
25.09.2024 19:45 – FT 3 : 2
Эльфсборг
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Лига Европы
25 сентября 2024, 21:49 | Обновлено 25 сентября 2024, 21:59
418
0

Дубль сына ван Боммеля. АЗ Алкмаар и Эльфсборг устроили феерический матч

Хозяева поля забили три мяча, на что гости ответили двумя

25 сентября 2024, 21:49 | Обновлено 25 сентября 2024, 21:59
418
0
Дубль сына ван Боммеля. АЗ Алкмаар и Эльфсборг устроили феерический матч
Getty Images/Global Images Ukraine

25 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги Европы.

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АЗ Алкмаар и Эльфсборг устроили феерический матч. Хозяева поля забили три мяча, на что гости ответили двумя.

У нидерландского клуба дубль оформил Рубен ван Боммель, сын знаменитого игрока прошлого Марка ван Боммеля.

У гостей был удален Себастьян Хольмен на 86-й минуте.

АЗ Алкмаар набрал 3 очка и будет входить в группу лидеров Лиги Европы после первого тура

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Эльфсборг (Швеция) – 3:2

Голы: ван Боммель, 44, 50, Пэрротт, 74 (пен) – Оума, 23, Хедлунд, 53

Удаление: Хольмен, 86 (Эльфсборг)

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АЗ Алкмаар Эльфсборг Лига Европы Марк ван Боммель
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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