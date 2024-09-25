Дубль сына ван Боммеля. АЗ Алкмаар и Эльфсборг устроили феерический матч
Хозяева поля забили три мяча, на что гости ответили двумя
25 сентября проходят поединки 1-го тура Лиги Европы.
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АЗ Алкмаар и Эльфсборг устроили феерический матч. Хозяева поля забили три мяча, на что гости ответили двумя.
У нидерландского клуба дубль оформил Рубен ван Боммель, сын знаменитого игрока прошлого Марка ван Боммеля.
У гостей был удален Себастьян Хольмен на 86-й минуте.
АЗ Алкмаар набрал 3 очка и будет входить в группу лидеров Лиги Европы после первого тура
Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября
19:45. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Эльфсборг (Швеция) – 3:2
Голы: ван Боммель, 44, 50, Пэрротт, 74 (пен) – Оума, 23, Хедлунд, 53
Удаление: Хольмен, 86 (Эльфсборг)
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