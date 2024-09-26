Битва грандов, с кем сыграет Челси? Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги Англии

После завершения всех матчей 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 состоялась жеребьевка следующего раунда турнира.

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Центральный поединок стадии 1/8 финала: Тоттенхэм – Манчестер Сити.

Челси, за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик, сыграет против победителя противостояния Ньюкасл – Уимблдон.

Ливерпуль в гостях поборется против Брайтона, а Арсенал с Александром Зинченко на выезде встретится с Престоном.

Манчестер Юнайтед дома примет Лестер, а Астон Вилла проведет домашнюю игру с Кристал Пэлас.

Что касается Егора Ярмолюка, то он вместе с Брентфордом разыграет путевку в следующий раунд против Шеффилд Уэнсдей.

Поединки 4-го раунда турнира Кубка лиги Англии состоятся на неделе 28 октября. Противостояния будут состоять из одного матча.

Кубок английской лиги 2024/25. Пары 1/8 финала