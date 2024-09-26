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Англия
26 сентября 2024, 00:45 | Обновлено 26 сентября 2024, 00:55
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Битва грандов, с кем сыграет Челси? Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги Англии

Манчестер Сити встретится с Тоттенхэмом, Мудрик и компания против Ньюкасла или Уимблдона

26 сентября 2024, 00:45 | Обновлено 26 сентября 2024, 00:55
214
0
Битва грандов, с кем сыграет Челси? Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

После завершения всех матчей 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 состоялась жеребьевка следующего раунда турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Центральный поединок стадии 1/8 финала: Тоттенхэм – Манчестер Сити.

Челси, за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик, сыграет против победителя противостояния Ньюкасл – Уимблдон.

Ливерпуль в гостях поборется против Брайтона, а Арсенал с Александром Зинченко на выезде встретится с Престоном.

Манчестер Юнайтед дома примет Лестер, а Астон Вилла проведет домашнюю игру с Кристал Пэлас.

Что касается Егора Ярмолюка, то он вместе с Брентфордом разыграет путевку в следующий раунд против Шеффилд Уэнсдей.

Поединки 4-го раунда турнира Кубка лиги Англии состоятся на неделе 28 октября. Противостояния будут состоять из одного матча.

Кубок английской лиги 2024/25. Пары 1/8 финала

  • Брентфорд – Шеффилд Уэнсдей
  • Саутгемптон – Сток Сити
  • Тоттенхэм – Манчестер Сити
  • Уимблдон / Ньюкасл – Челси
  • Манчестер Юнайтед – Лестер
  • Брайтон – Ньюкасл
  • Престон – Арсенал
  • Астон Вилла – Кристал Пэлас

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Кубок английской лиги по футболу жеребьевка Михаил Мудрик Александр Зинченко Егор Ярмолюк Брентфорд Шеффилд Уэнсдей Саутгемптон Сток Сити Тоттенхэм Манчестер Сити Астон Вилла Кристал Пэлас Престон Арсенал Лондон Брайтон Ливерпуль Манчестер Юнайтед Лестер Челси Ньюкасл Уимблдон (футбольный клуб)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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