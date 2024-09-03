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  4. Когда доиграют Кривбасс и Шахтер, сборная Украины в Праге, что с Иващенко?
Другие новости
03 сентября 2024, 06:40 |
855
0

Когда доиграют Кривбасс и Шахтер, сборная Украины в Праге, что с Иващенко?

Главные новости за 2 сентября на Sport.ua

03 сентября 2024, 06:40 |
855
0
Когда доиграют Кривбасс и Шахтер, сборная Украины в Праге, что с Иващенко?
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 2 сентября.

1А. ФОТО. Футболисты сборной Украины прибыли в Чехию на матчи Лиги наций
В Праге сине-желтые будут готовиться к поединкам против Албании и Чехии

1Б. ВИДЕО. Мудрик эффектно забил Трубину два гола на тренировке сборной Украины
Подопечные Сергея Реброва готовятся к матчам Лиги наций против Албании и Чехии

2А. Стало известно, когда будет доигран прерванный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер
Матч не состоится в 2024 году

2Б. Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»
Гагарин предложил доиграть матч 25 сентября

3А. Валерий ИВАЩЕНКО: «Не ожидал такой развязки с увольнением в Оболони»
Уже бывший тренер «пивоваров» прокомментировал свое увольнение

3Б. Так уволили или нет? Клуб УПЛ якобы отправил в отставку главного тренера
Гендир Оболони Александр Резниченко отрицает слухи об увольнении Валерия Иващенко

4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо сообщило, где будет играть матчи основного раунда ЛЕ
Киевский клуб подтвердил, что будет играть в Гамбурге

5А. Плавание. Украина завоевала свое четвертое золото на Паралимпиаде-2024
Денис Остапченко победил на дистанции 50 м на спине

5Б. Плавание. Украина завоевала еще один двойной подиум на Паралимпиаде
Яременко и Вирченко завоевали серебро и бронзу соответственно

5В. Украина завоевала пятое золото на Паралимпиаде-2024
Игорь Цветов победил в беге на 100 метров

5Г. ФОТО. Трусов завоевал серебро Паралимпиады, не огорчившись после дисквала
Украинский пловец финишировал вторым на дистанции 400 м вольным стилем

5Д. Литвиненко стал бронзовым призером Паралимпиады в прыжках в длину
Украинский спортсмен занял третье место в классе T36 с результатом 5.76 м

5Е. Зоя Овсий завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в метании диска
Украинская спортсменка заняла третье место с результатом 14.17 м

6А. Известно, где может продолжить карьеру Коваленко после ухода из Серии А
Украинец может перейти в турецкую Суперлигу

6Б. Три минуты Виктора Коваленко
«Золотой мальчик» донецкого «Шахтера» бесславно покинул «Аталанту»…

6В. ОФИЦИАЛЬНО. Самый ценный игрок Ворсклы покинул клуб. Известно, куда перешел
Таулант Сефери присоединился к турецкой команде Бодрумспор

7. Игрок Динамо пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций. Что случилось?
Денис Попов получил повреждение

8. Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа
Поединок может состояться в первой половине 2025 года

9А. Назван состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Израиля
Встреча состоится на нейтральной территории

9Б. Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
В ночь на 3 сентября Свентек одолела Самсонову, Хаддад Майя прошла Возняцки

10А. Роглич берет гонку под контроль. Итоги второй недели Вуэльты-2024
Sport.ua подводит итоги второй недели испанского Гран тура

10Б. Худший матч Миколенко, активный Мудрик и провал Цыганкова
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10В. Темп Александрии, победа Динамо, отложенный матч Шахтера и Кривбасса
Самые интересные события пятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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