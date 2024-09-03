Когда доиграют Кривбасс и Шахтер, сборная Украины в Праге, что с Иващенко?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 2 сентября.

1А. ФОТО. Футболисты сборной Украины прибыли в Чехию на матчи Лиги наций

В Праге сине-желтые будут готовиться к поединкам против Албании и Чехии

1Б. ВИДЕО. Мудрик эффектно забил Трубину два гола на тренировке сборной Украины

Подопечные Сергея Реброва готовятся к матчам Лиги наций против Албании и Чехии

2А. Стало известно, когда будет доигран прерванный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер

Матч не состоится в 2024 году

2Б. Кривбасс нашел дату для доигровки матча с Шахтером. «Будет справедливо»

Гагарин предложил доиграть матч 25 сентября

3А. Валерий ИВАЩЕНКО: «Не ожидал такой развязки с увольнением в Оболони»

Уже бывший тренер «пивоваров» прокомментировал свое увольнение

3Б. Так уволили или нет? Клуб УПЛ якобы отправил в отставку главного тренера

Гендир Оболони Александр Резниченко отрицает слухи об увольнении Валерия Иващенко

4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо сообщило, где будет играть матчи основного раунда ЛЕ

Киевский клуб подтвердил, что будет играть в Гамбурге

5А. Плавание. Украина завоевала свое четвертое золото на Паралимпиаде-2024

Денис Остапченко победил на дистанции 50 м на спине

5Б. Плавание. Украина завоевала еще один двойной подиум на Паралимпиаде

Яременко и Вирченко завоевали серебро и бронзу соответственно

5В. Украина завоевала пятое золото на Паралимпиаде-2024

Игорь Цветов победил в беге на 100 метров



5Г. ФОТО. Трусов завоевал серебро Паралимпиады, не огорчившись после дисквала

Украинский пловец финишировал вторым на дистанции 400 м вольным стилем

5Д. Литвиненко стал бронзовым призером Паралимпиады в прыжках в длину

Украинский спортсмен занял третье место в классе T36 с результатом 5.76 м

5Е. Зоя Овсий завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в метании диска

Украинская спортсменка заняла третье место с результатом 14.17 м

6А. Известно, где может продолжить карьеру Коваленко после ухода из Серии А

Украинец может перейти в турецкую Суперлигу

6Б. Три минуты Виктора Коваленко

«Золотой мальчик» донецкого «Шахтера» бесславно покинул «Аталанту»…

6В. ОФИЦИАЛЬНО. Самый ценный игрок Ворсклы покинул клуб. Известно, куда перешел

Таулант Сефери присоединился к турецкой команде Бодрумспор

7. Игрок Динамо пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций. Что случилось?

Денис Попов получил повреждение

8. Усику придется подождать. Организаторы хотят видеть бой Фьюри – Джошуа

Поединок может состояться в первой половине 2025 года

9А. Назван состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Израиля

Встреча состоится на нейтральной территории

9Б. Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин

В ночь на 3 сентября Свентек одолела Самсонову, Хаддад Майя прошла Возняцки

10А. Роглич берет гонку под контроль. Итоги второй недели Вуэльты-2024

Sport.ua подводит итоги второй недели испанского Гран тура

10Б. Худший матч Миколенко, активный Мудрик и провал Цыганкова

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10В. Темп Александрии, победа Динамо, отложенный матч Шахтера и Кривбасса

Самые интересные события пятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре