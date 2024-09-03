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  4. Известно, где может продолжить карьеру Коваленко после ухода из Серии А
Италия
03 сентября 2024, 01:04 |
386
0

Известно, где может продолжить карьеру Коваленко после ухода из Серии А

Украинец может перейти в турецкую Суперлигу

03 сентября 2024, 01:04 |
386
0
Известно, где может продолжить карьеру Коваленко после ухода из Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Итальянская «Аталанта» официально объявила об уходе украинского полузащитника Виктора Коваленко в итоговой новости трансферного окна.

По информации турецких СМИ, украинец близок к переходу в турецкую Суперлигу. Коваленко активно интересуется «Коньяспор». Турецкий клуб заинтересовался украинцем из-за его статуса свободного агента и большого международного опыта. «Коньяспор» уже имел прямой контакт с Коваленко.

В сезоне 2023/24 Виктор Коваленко на правах аренды провел 17 матчей за «Эмполи», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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трансферы Аталанта Коньяспор чемпионат Турции по футболу свободный агент Виктор Коваленко трансферы Серии A
Дмитро Олійник Источник
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