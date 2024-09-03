Известно, где может продолжить карьеру Коваленко после ухода из Серии А

Итальянская «Аталанта» официально объявила об уходе украинского полузащитника Виктора Коваленко в итоговой новости трансферного окна.

По информации турецких СМИ, украинец близок к переходу в турецкую Суперлигу. Коваленко активно интересуется «Коньяспор». Турецкий клуб заинтересовался украинцем из-за его статуса свободного агента и большого международного опыта. «Коньяспор» уже имел прямой контакт с Коваленко.

В сезоне 2023/24 Виктор Коваленко на правах аренды провел 17 матчей за «Эмполи», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.